Способ приготовления: как сделать овсянку идеальным завтраком за считанные минуты

Завтрак часто задает тон всему дню, поэтому важно, чтобы он был не только вкусным, но и полезным. Многие люди в поисках быстрого варианта выбирают то, что под рукой, пренебрегая пользой для организма.

Видео дня

Овсянка – один из тех продуктов, которые сочетают простоту приготовления и впечатляющую питательную ценность. А если найти удобный способ ее готовить, она легко станет вашим любимым утренним ритуалом, пишет eatthis.com.

Многочисленные исследования подтверждают: регулярное потребление цельных злаков помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и даже преждевременной смертности из-за проблем со здоровьем.

Готовить ее можно по-разному: запекать, выдерживать в холодильнике на ночь, варить в мультиварке или на плите – каждый способ имеет свои преимущества. Но фаворит среди экспертов – микроволновая печь. Хотя этот прибор часто критикуют за то, что он якобы "убивает" питательные вещества или пересушивает блюда, с овсянкой такого не случается.

"Наоборот – это максимально быстрый и удобный способ приготовить полезный завтрак. Мой принцип прост: "Лучшая еда – та, которую вы реально едите". И если нет времени печь или замачивать злаки накануне, теплая миска овсянки из микроволновки позволяет выбрать здоровый вариант без лишних усилий", – объясняет диетолог Сара Гароне.

Для основы Сара берет стандартную порцию быстрых овсяных хлопьев – полстакана. Если хочется больше, это количество легко увеличить. Обычно люди готовят овсянку на коровьем или растительном молоке, однако, по ее опыту, в микроволновке они ведут себя не лучше, поэтому она использую просто воду. Соотношение – две части жидкости (1 стакан) на одну часть хлопьев (½ стакана).

После недолгого приготовления наступает время самой приятной части – добавок. Для кремовости и дополнительных белков и полезных жиров диетолог добавляет примерно столовую ложку натуральной арахисовой пасты без сахара. Далее фрукты – обычно нарезанный банан.

"Для сладости добавляю чайную ложку или две кленового сиропа. Он имеет более низкий гликемический индекс и меньше углеводов, чем мед или коричневый сахар. Завершаю все щепоткой корицы – и можно садиться к столу", – заключает диетолог.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие десерты не вредят фигуре.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.