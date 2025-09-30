Сладко и полезно: 7 десертов, которые не вредят фигуре
Сладкое часто считают запретным, если вы заботитесь о фигуре, но на самом деле все не так категорично. Существуют десерты, которые не только дарят удовольствие, но и помогают чувствовать сытость и поддерживать здоровое питание.
Главное – правильно выбирать лакомства, которые насыщают и при этом не навредят вашему весу. Издание eatthis.com опубликовало семь десертов, рекомендованных диетологами, которые можно смело включать в рацион.
"Как диетолог, я хочу, чтобы люди знали: даже если вы заботитесь о здоровом питании, но очень любите сладкое, не нужно полностью от него отказываться. С правильными добавками и небольшими хитростями ваши лакомства могут быть не только вкусными, но и питательными. Они помогут получить удовольствие от сладкого после еды или как перекус", – объясняет диетолог Шерил Муссатто.
1. Энергетические батончики
"Я обожаю готовить энергетические закуски, когда хочется сладкого. Я добавляю в них ингредиенты, которые насыщают: какао, богатое магнием арахисовое масло, цельнозерновой овес, орехи и измельченные сушеные абрикосы или финики. Каждый из этих продуктов делает десерт сытным и вкусным", – говорит Муссатто.
2. Печенье или мороженое с высоким содержанием клетчатки
"Десерты, богатые клетчаткой, помогают удовлетворить тягу к сладкому и укротить аппетит. Клетчатка стимулирует гормоны сытости, которые сигнализируют мозгу, что вы поели. Это позволяет не переедать. Варианты включают мороженое с высоким содержанием клетчатки, йогурт с ягодами, печенье или пирожки, обогащенные клетчаткой", – отмечает диетолог Кара Ландау.
3. Темный шоколад
"Темный шоколад богат клетчаткой и полезными жирами – двумя веществами, способствующими ощущению сытости. Чем больше процент какао, тем меньше добавленного сахара и больше клетчатки. Попробуйте сочетать несколько квадратиков шоколада с горсткой миндаля или с замороженным йогуртом для дополнительного белка", – рассказывает диетолог-нутрициолог Маккензи Берджесс.
4. Протеиновый кекс в чашке
"Этот десерт готовится просто: смешайте банановое пюре, арахисовую пасту и шоколадную крошку в чашке и подогрейте в микроволновке. Добавляю мерную ложку протеинового порошка – это делает кекс рыхлым и дольше насыщает. Современные протеиновые порошки имеют разные вкусы: французская ваниль, ваниль-кокос или двойной шоколад, поэтому каждый найдет свой вариант", – объясняет Берджесс.
5. Фрукты со взбитыми сливками или йогуртом
"Фрукты могут быть отличным сытным десертом. Например, замороженный виноград с низкокалорийными взбитыми сливками и орехами, небольшая порция темного шоколада с миндалем или свежие фрукты с греческим йогуртом и щепоткой меда. Сочетание углеводов, белка и жира помогает чувствовать сытость и наслаждение от вкуса", – утверждает диетолог Риччи-Ли Хотц.
Если трудно выбрать фрукты, диетолог Талия Сегал Фидлер советует остановиться на ягодах: "Ягоды яркие, ароматные, содержат антиоксиданты и клетчатку. Они помогают контролировать уровень сахара в крови и надолго оставляют ощущение сытости".
6. Мороженое с авокадо
"Авокадо – идеальный ингредиент для десертов. Они делают мороженое или мусс насыщенным и сливочным, а еще богатым витаминами K и C, фолиевой кислотой, калием и магнием", – говорит Сегал Фидлер.
Авокадо легко превратить в мороженое, мусс или добавить в лимонно-лаймовый пирог.
7. Печеное яблоко с орехами
"Мне нравится сочетать продукты из разных пищевых групп для более сытного перекуса. Например, печеное яблоко с грецкими орехами: яблоко добавляет клетчатку, орехи – полезные жиры. Другой вариант – клубника с арахисовой пастой и темным шоколадом. Это сочетание жира, клетчатки и сладкого вкуса, которое удовлетворяет и насыщает одновременно", – делится диетолог Лиза Янг.
Ранее OBOZ.UA писал, чем полезен шоколад для здоровья.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.