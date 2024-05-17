Как предотвратить выпадение волос: действенные способы

Чрезмерное выпадение волос – распространенная проблема, которая может быть вызвана разными факторами, такими как стресс, гормональные изменения, определенные прически, генетика или побочные эффекты лекарства.

Понятно, что это может вызвать беспокойство и повлиять на самооценку. News Bytes рассказал о способах борьбы с выпадением волос с помощью природных средств.

Гигиена

Рекомендуется мыть волосы и использовать кондиционер 2-3 раза в неделю. Выбирайте шампуни, не содержащие вредных химических веществ, таких как сульфаты, парабены и силикон, поскольку они могут ослабить его и увеличить вероятность ломкости. Используйте кондиционер, обогащенный аминокислотами, чтобы восстановить и питать поврежденные волосы.

Масло растительное

Регулярное использование кокосового или оливкового масла может принести пользу здоровью волос. Кокосовое масло, богатое лауриновой кислотой, способствует связыванию белка с волосами, защищая его от ломкости. Оливковое глубоко кондиционирует волосы, предотвращая их сухость и ломкость.

Витамины

Витамин А способствует выработке себума, поддерживающего кожу головы увлажненной. Витамин Е усиливает кровообращение, что улучшает питание волосяных фолликул. Витамин В помогает поддерживать естественный цвет волос. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить соответствующие поливитаминные добавки или включите в свой рацион содержащие их продукты.

Маска для волос

Домашние маски могут обеспечить дополнительное питание. Замочите семена пажитника на ночь, а на следующее утро разотрите их на пасту. Нанесите на волосы и кожу головы, оставьте на время. Или же замочите 2-3 пакетика чая в двух стаканах горячей воды, дайте остыть и вылейте на длину и корни.

Профилактика

Избегайте тугих причесок, чрезмерного скручивания, растирания или вытягивания волос. Осторожно его расчесывайте, особенно во время мытья. Сведите к минимуму использование термоинструментов для укладки, таких как плойки и обязательно защищайте волосы от воздействия солнечных лучей, нося шляпы или шарфы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что есть, чтобы волосы были здоровыми.

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