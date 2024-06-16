Средиземноморская диета: каким продуктам отдать предпочтение, а от которых отказаться

В средиземноморской диете приоритет придается цельным продуктам, а именно овощам, фруктам, бобовым. Более того, этот способ питания имеет низкое содержание ультраобработанных продуктов и полуфабрикатов.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что у средиземноморской диеты есть определенные преимущества для здоровья – от снижения риска сердечных заболеваний до улучшения фигуры.

Традиционная средиземноморская диета возлагалась на цели, насыщенные питательными веществами продукты питания.

Хотя ни одна еда не запрещена на средиземноморской диете, рекомендуется снизить потребление ультраобработанных продуктов и добавленного сахара.

Что можно есть на средиземноморской диете

Продукты, которые следует потреблять:

Овощи: зелень, кабачки, кабачки, спаржа.

Фрукты: яблоки, ягоды, цитрусовые, инжир.

Зерна: просо, ячмень, гречиха.

Бобовые: чечевица, нут, белая фасоль.

Орехи и семена: миндаль, семена тыквы, фисташки, грецкие орехи.

Морепродукты и птица: рыба, мидии, креветки, куриная грудка.

Травы и специи: розмарин, базилик, чёрный перец, чеснок, корица.

В то время как основным источником жира при таком питании является оливковое масло. Также в умеренном количестве разрешено потреблять молочные продукты, мясо и яйца.

Продукты, которые следует ограничить

Нет товаров, которые стопроцентно необходимо ограничить при средиземноморской диете. Однако этот способ питания основан на традиционных моделях, поэтому лучше убрать следующую еду и напитки:

Ультраобработанные продукты: конфеты, фаст-фуд, закуски.

Обработанное мясо: бекон, хот-доги.

Добавлен сахар и сладкие продукты: газировка, энергетические напитки, торты, печенье.

Рафинированные зерна.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об идеальном напитке для похудения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.