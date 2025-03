Средиземноморская диета: лучший рацион, который приближает похудение

В мире существует множество вариантов рационов, однако не все из них могут обеспечить долгосрочный результат. Лучше всего выбирать диету, что поддерживает здоровье и которую легко поддерживать без ощущения ограничения.

Видео дня

Согласно рейтингу US News & World Report, самое высокое место по эффективности занимает средиземноморская диета, которая обеспечивает не только похудение, но и общее улучшение здоровья. Насколько она эффективна и почему стабильно остается популярной, рассказали в Eat This, Not That.

Почему средиземноморская диета считается лучшей?

Ежегодные рейтинги от US News & World Report указывают, что эта диета часто занимает первые места среди наиболее эффективных для здоровья. Ее высокая оценка, наряду с диетой DASH, подтверждает ее полезность для долголетия и снижения риска заболеваний.

Люди, которые придерживаются пищевых привычек, присущих тем, кто живет вокруг Средиземноморья, живут дольше и реже сталкиваются с хроническими заболеваниями. В частности, речь идет о сердечных болезнях и раке, что подтверждается многочисленными исследованиями. Таким образом, благодаря сбалансированному употреблению белков, жиров и углеводов, а также умеренному потреблению вина, эта диета способствует лучшему здоровью.

Особенности и преимущества рациона

Средиземноморская диета является очень гибкой и не имеет строгих ограничений, что делает ее популярной среди многих людей. Она основана на употреблении фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, масел, орехов, бобовых и семян, что обеспечивает организм необходимыми витаминами и волокнами. Важно, что для поддержания здорового образа жизни, зерновые продукты должны быть цельнозерновыми, а порции — умеренными.

Такая диета сосредоточена на рыбе и морепродуктах, их следует употреблять минимум 2 раза в неделю. Менее важными, но все же полезными, являются птица, яйца, творог и йогурт, которые можно есть в умеренных количествах.

Дополнительные факторы, которые связаны со средиземноморской диетой

Средиземноморская диета эффективна не только благодаря еде, но и образу жизни, поскольку физическая активность и социальное взаимодействие эффективно борются со стрессом. Стресс повышает уровень кортизола, что может осложнить процесс похудения. А потому, прогулки на свежем воздухе и наслаждение от еды с красным вином в компании друзей является частью здорового образа жизни.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какой рацион оказался эффективнее кето-диеты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.