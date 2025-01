Диета, которая признана эффективнее кето: о чем говорит наука

Выбор диеты может влиять на скорость сброса килограммов и состояние здоровья в целом. Если вы рассматривали возможность соблюдения кето-диеты, вам стоит ознакомиться с более эффективной альтернативой.

Видео дня

В частности, согласно исследованию, опубликованному в Nature Medicine, ученые определили, что вместо ограничения углеводов, как при кето-диете, следует рассмотреть варианты с растительной пищей. Почему растительная диета может быть эффективнее кето, рассказали в Eat This, Not That.

В исследовании, которое было проведено Кевином Холлом, сравнивалась эффективность кето и растительной диеты. Так 20 участников в течение двух недель придерживались каждой из диет, с последующим изменением рациона. Это позволило оценить влияние двух стратегий питания на потребление калорий, уровень инсулина и потерю жира. Результаты помогли определить, какая диета более эффективна для этих показателей.

Исследование Холла показало, что диета с низким содержанием жира приводит к потреблению примерно на 700 калорий в день больше, тогда как кето-диета ограничивает потребление на 300 калорий. Несмотря на это, диета с низким содержанием жира способствовала немного большей потере жира, хотя разница была незначительной.

Кроме того, Холл также изучал уровень инсулина и обнаружил, что на кето-уровне инсулин значительно снижался, в отличие от диеты с низким содержанием жира, где он оставался высоким. Однако исследование проводилось лишь короткое время, что затрудняет оценку результатов в дальнейшей перспективе.

Таким образом, хотя кето-диета может быть эффективной для похудения, однако не быть оптимальным выбором для долгосрочного использования, диета с низким содержанием жира — более универсальная для потери веса. Стоит отметить, что каждая из этих диет срабатывала по-разному, а потому важно предварительно обсудить стратегию похудения со своим врачом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что следует знать о кето-диете для веганов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.