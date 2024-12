Средиземноморская диета - рацион, которого следует придерживаться: о чем говорит наука

Начать новый год стоит со здоровых привычек, таких как похудение или укрепление иммунитета. Для этого можно обратиться к ежегодному отчету US News & World Report, который сравнивает более 40 диет по категориям, таким как диета для похудения или здоровья сердца.

Согласно этому отчету, абсолютным фаворитом является средиземноморская диета, которая считается хорошим выбором для тех, кто хочет улучшить свое питание и ускорить похудение. Почему в новом году именно эта диета способна помочь вам стать здоровее и улучшить форму, рассказали в Eat This, Not That.

О чем говорится в отчете

Средиземноморская диета занимает лидерские позиции в рейтинге лучших диет, в том числе в категориях для здоровья сердца, растительных диет, диет для диабетиков и самой простой для соблюдения. Этот режим питания способен улучшить здоровье сердца, мозга, а также контролировать диабет и предотвращать некоторые виды рака.

Несмотря на все преимущества, для похудения средиземноморская диета занимает лишь 12 место, а для быстрого похудения - 25. Это важно учитывать, чтобы выбирать диету в соответствии с вашими конкретными целями, учитывая ее многочисленные преимущества для общего здоровья.

Как придерживаться диеты

Если вы хотите попробовать средиземноморскую диету, сосредоточьтесь на натуральных продуктах: овощах, фруктах, бобовых, оливковом масле, рыбе, йогурте и курице. Кроме того, уменьшите потребление обработанных продуктов, сахара и красного мяса.

Преимуществом этой диеты является включение умеренного количества красного вина, что может быть частью здорового рациона. Однако важно помнить об умеренности и при необходимости, обращаться к врачу, если есть какие-то вопросы или риски для здоровья.

