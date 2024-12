Атлантическая диета: преимущества популярного плана для похудения

Атлантическая диета находится на пике популярности и часто сравнивается с не менее популярной средиземноморской диетой. В частности, она включает здоровые продукты, такие как рыба, овощи и цельнозерновые продукты, которые могут помочь вам похудеть.

Почему вам стоит присмотреться к атлантической диете, каковы ее преимущества и существенное отличие от средиземноморского рациона? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Что такое атлантическая диета?

Атлантическая диета похожа на средиземноморскую, с акцентом на свежие овощи, фрукты и 3-4 порции рыбы или нежирного мяса в неделю. Она включает больше капусты, таких как кольраби или цветной, а также нежирное мясо, молочные продукты и морепродукты. В обеих диетах важную роль играют оливковое масло и умеренное потребление вина. При этом, во время этого рациона пища готовится простыми методами: отвариванием, жаркой на гриле, запеканием и тушением.

Как диета способствует похудению?

Атлантическая диета помогает уменьшить окружность талии и улучшить контроль веса благодаря высокому содержанию питательных веществ, клетчатки и белков. Она способствует лучшему насыщению, что помогает контролировать порции и уменьшать калории. Исследования показали, что участники, которые придерживались этой диеты, имели меньше жира на животе и сниженный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, она может положительно повлиять на общее здоровье и метаболизм.

Какая разница между атлантической и средиземноморской диетой?

Атлантическая и средиземноморская диеты имеют много общего, в частности акцент на растительной пище, богатой клетчаткой, овощах, фруктах, цельных зернах, бобах, оливковом масле и нежирных белках. Обе способствуют похудению благодаря минимальной обработке продуктов и сбалансированному рациону.

Впрочем, для достижения потери веса важно учитывать калорийность пищи. Необходимо создать дефицит калорий, независимо от диеты. Консультация с диетологом или использование программы для отслеживания калорий поможет вам правильно контролировать потребление и достичь желаемых результатов.

