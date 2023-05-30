Срочно к врачу! 16 сигналов организма, которые нельзя игнорировать: указывают на большие проблемы

Некоторые незначительные на первый взгляд симптомы, которые люди часто игнорируют, могут указывать на проблемы в работе организма. Важно вовремя их заметить и обратиться к врачу, сдать анализы, пройти диагностику, чтобы точно определить проблему и устранить ее.

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О состояниях, на которые следует обратить внимание, рассказал на своей странице в Facebook украинский врач, советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий. Как отметил он, человеческий организм является очень разумной системой, потому что "при возникновении разных болезней он пытается помочь нам разобраться в их причинах".

"Даже маленькие и незаметные изменения в функционировании разных систем могут говорить об очень серьезных проблемах внутренних органов", – написал специалист.

1. Сухость во рту

Этот симптом, по словам Жиравецкого, может быть реакцией на стрессы и переживания.

Если сухость не проходит, а вы заметили, что стали более раздражительными, возможно, вам не хватает витамина В3 (никотиновой кислоты). Он содержится в мясе птицы, орехах, говядине, пророщенных пшеничных зародышах.

Еще сухость во рту может говорить о сахарном диабете или системных заболеваниях (синдром Шегрена).

2. Синеватые пятна на коже

Это говорит о проблемах со сворачиванием крови или работой печени. Чтобы узнать причину, нужно сдать анализы. Начать можно с общего анализа крови, в нем важен показатель тромбоцитов.

3. Припухшие веки

Если это сопровождается ощущением общей разбитости, холодной и бледной кожей, то проблема может "прятаться" в почках, сердце, щитовидной железе. Не исключен дерматомиозит.

4. Частые кровотечения из носа

Это может происходить из-за повышенного артериального давления или дефицита витамина К.

"Придется налечь на капусту, шпинат и суп из крапивы и обследоваться у кардиолога", – написал Жиравецкий.

5. Потрескавшиеся губы

Если вместе с этим симптомом вы замечаете мышечную слабость в уголках рта, проблемы с концентрацией внимания, выпадение волос, то в организме не хватает витамина В2 (рибофлавина).

Пополнить запасы В2 помогут молочные продукты, яйца, арахис, персики, соя, груши, томаты, цветная капуста. Кроме того, часто такие проблемы бывают при аскаридозе и кандидозе.

6. Белый налет на языке

Жиравецкий отметил, что в этом случае вы или голодны, или простужены, или у вас кандидоз. Но если вместе с белым налетом проявляется краснота краев языка, это может свидетельствовать о гастрите.

7. Бледно-серый налет на языке

Скорее всего, это нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Дополнительные симптомы, такие как небольшая припухлость губ и сухая кожа, указывают на нехватку железа. Его усвоению мешают черный кофе и чай, поэтому нужно снизить потребление этих напитков. Также врач советует есть больше петрушки, печени, рыбы, белых грибов, яблок и цитрусовых. Можно провести анализ крови на определение железа.

8. Запах изо рта (галитоз)

Это явление может говорить о желудочно-кишечных проблемах, диабете, проблемах с почками, зубами или печенью (аммиачный запах), бронхитах (гнилостный запах). Также бывает при употреблении некачественного дешевого кофе.

9. Шелушение кожи

Возможно, в организме недостаток витаминов А и В2, что можно исправить полноценным питанием. Но если шелушение сопровождается сильным зудом, стоит обратиться к врачу, так как это может быть симптомом аллергии или заражения грибком.

10. Болезненная чувствительность глаз к яркому свету

Жиравецкий назвал это "расплатой за злоупотребление алкоголем и табаком". Иногда это может быть симптомом поллиноза – аллергии на цветение растений (тогда нужно сделать анализ на концентрацию общего IgE в сыворотке крови). Возможно, вам не хватает витамина А, и тогда необходимо есть больше сыра, моркови, томатов.

Увеличение лимфатических узлов свидетельствует о том, что в организме происходит воспалительный процесс и нужно искать причину. Также это симптом заболеваний крови, в этом случае нужно посетить врача гематолога.

11. Темная моча

Такая реакция организма будет, если вы пьете слишком мало жидкости. Однако если подобный симптом сопровождается высокой температурой и слабостью, не исключены серьезные заболевания мочеполовой системы. Разобраться в этом поможет уролог или нефролог, а диагностику можно начать с общего анализа мочи.

12. Медленное заживление ран

Это симптом нехватки цинка. Для восполнения его дефицита нужно есть больше морепродуктов и бобовых.

Также часто бывает при сахарном диабете и аутоиммунных заболеваниях.

13. Изменение цвета белков глаз, синяки и темные круги под глазами

Если глаза покраснели, причина может быть в повышенном кровяном давлении. Если они стали желтыми, нарушена работа печени.

Справиться с синяками или темными кругами, появляющимися от усталости и недосыпания, поможет правильный отдых. Если проблема не в усталости, можно провериться у кардиолога, чтобы исключить проблемы с сердцем.

14. Повышенная потливость

Врач советует проверить щитовидную железу. Если повышенная потливость наблюдается ночью, это признак нервного истощения.

15. Прыщи и угри на лице

Мелкие и чуть-чуть красные прыщи на щеках могут быть симптомом аллергии. О проблемах с кишечником говорят белые "гнойники" на щеках.

Угри на висках – симптом проблем с печенью или желчным пузырем. Лучше всего обратиться к врачу.

Красные угри на подбородке и нижней челюсти – симптом нарушений в выработке половых гормонов или воспалений и инфекций мочеполовой системы. Жиравецкий считает, что в этом случае визит к врачу обязателен.

Сыпь на лбу или части головы, покрытой волосами, является сигналом проблем с желудком. Можно проводить разгрузочные дни на каждом из этих продуктов: кефир, сок, гречка, рис, огурцы или любые фрукты. Уточнить проблему поможет консультация гастроэнтеролога.

16. Отеки

Отечность может являться следствием употребления продуктов, задерживающих в организме воду: соленая пища, алкоголь, блюда, богатые углеводами, консервированные и копченые продукты.

"Почечные" отеки появляются на лице с утра, а к вечеру падают. Как правило, они бледны, рыхлы и долго сохраняют след от нажатия.

"Сердечные" отеки появляются ближе к вечеру в области живота, поясницы, половых органов. Также могут проявиться другие симптомы: одышка, синеватость губ, пальцев стоп и кистей, набухание шейных вен.

"Печеночные" отеки появляются в области живота с сосудистыми звездочками, зудом и желтоватостью кожи в зоне отека. Если отек покраснел и чешется – это аллергическая реакция.

Если у вас болят суставы, у вас может быть подагра (нужно сдать анализ крови на мочевую кислоту) или даже серьезное аутоиммунное заболевание. Если проявления подагры можно корректировать диетой, системные аутоиммунные заболевания контролирует только врач-ревматолог.

"Чем быстрее вы получите помощь, пройдете диагностику, тем быстрее сможете устранить причину дисбаланса в организме и вернуть потерянное здоровье!" – подытожил Жиравецкий.

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