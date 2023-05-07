Как постоянный просмотр телевизора влияет на здоровье

Сегодня, в эру сплошного научно-технического прогресса, сложно представить свою жизнь без телевизора и гаджетов. Мы привыкли получать всю необходимую информацию, учиться, работать и отдыхать. В условиях пандемии коронавируса и социальной изоляции время просмотра телевизионных передач значительно увеличилось по сравнению с 2019 годом. С одной стороны, это дает нам широкие возможности познания, но с другой – негативно влияет на здоровье, причем не только физическое, но и эмоциональное.

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Поведение, предусматривающее непрерывный просмотр от двух до шести серий телепередач получило название "запойного просмотра". Психиатр доктор медицинских наук Данеш А. Алам рассказал изданию Northwestern Medicine, как это может навредить здоровью.

Когда человек занимается приятной и интересной деятельностью, его мозг производит дофамин – гормон радости. Находясь в таком состоянии, вы хотите остаться в нем как можно дольше. Любимые телепередачи, как правило, вызывают чувство удовольствия, именно поэтому мы продолжаем их просмотр. Однако с течением времени наши привычки становится сложно изменить, и может формироваться зависимость.

По мнению специалистов, от постоянного просмотра телепередач могут страдать разные сферы вашей жизни. Так, интерес только к телевизору лишает вас привычного общения с другими людьми, что может привести к ухудшению отношений с друзьями и родными.

Кроме того, исследования доказали, что запойный просмотр негативно влияет на ваш сон, нарушает распорядок дня и может вызвать усталость. В то же время, он вызывает проблемы с осанкой и дыхательной функцией, снижает физическую активность и может способствовать тревоге и депрессии.

Для борьбы с привычкой Данеш А. Алан советует устанавливать лимит времени для просмотра телепередач, совмещать просмотр с другой деятельностью, например физическими упражнениями, или пригласить в гости друзей и общаться, просматривая интересное шоу. Эти простые способы позволяют сократить время пребывания перед телевизором и не потерять связь с окружающей реальностью.

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