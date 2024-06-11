Старение кожи: что кушать и как сохранить ее молодой как можно дольше
Старение кожи является естественным процессом, но дерматологи могут дать полезные советы, как сохранить кожу как дольше молодой. Прежде всего, они напоминают, что нужно использовать продукты с высокой защитой от солнца, поскольку ультрафиолетовое излучение может ускорить старение кожи и способствовать появлению морщин.
Чтобы не допустить этот процесс, лучше планировать регулярные визиты к дерматологу, который может вовремя выявить признаки старения кожи и дать индивидуальные советы. Какие продукты помогут сохранить кожу свежей и сияющей, пишет Eat This Not That.
Черника
Черника – это богатый источник антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами, возникающими от УФ-лучей и загрязнения, что может способствовать преждевременному старению кожи.
Апельсины
Фрукты, такие как апельсины и грейпфруты, а также овощи, например красная паприка, киви и брокколи, являются основными источниками витамина C. Этот витамин важен для здоровья нашей кожи, поскольку наш организм не может производить его самостоятельно. Витамин C обладает свойствами антиоксиданта и способствует образованию коллагена, отвечающего за упругость кожи.
При старении коллаген в коже начинает истощаться, что приводит к изменениям, характерным для старения. Коллаген является важным для поддержания структуры кожи, похожей на строительные блоки для нее. Потребление витамина C вместе с пищей может помочь сохранить упругость кожи и уменьшить последствия фотостарения.
Авокадо
Авокадо – один из важных продуктов, поскольку оно полезно для всего организма. Оно богато витаминами группы В и жирными кислотами, способствующими успокоению и восстановлению кожи, а также помогают стимулировать лимфатическую систему. Рекомендация: употребляйте авокадо каждый день в зеленой полосе, чтобы поддерживать увлажнение кожи изнутри.
Кроме того, авокадо содержит альфа-линоленовую кислоту, которая помогает уменьшить сухость и неровности текстуры кожи, связанные с возрастом.
Красная фасоль
Красная фасоль является отличным продуктом со многими полезными свойствами. Она имеет много антиоксидантов и является отличным источником пребиотической клетчатки, которая полезна здоровью кишечника. Кроме того, она является источником минералов, таких как цинк, который важен для борьбы с воспалением и поддержанием иммунитета.
Помидоры
Помидоры являются богатым источником ликопина, а повышение его уровня в питании может иметь пользу для кожи. Этот мощный антиоксидант может защищать кожу от ультрафиолетового излучения и способствовать сохранению гладкости кожи.
Миндаль
Миндаль содержит полезные жирные кислоты и антиоксиданты. В одном исследовании принимали участие добровольцы, потреблявшие миндаль. После сравнения состояния кожи добровольцев стало известно, что в потребляющей миндаль группе было выявлено уменьшение выраженности морщин.
Курица-гриль
Диетические виды мяса, такие как курятина и индюшачье, содержат значительное количество биодоступного витамина B3, или никотинамида. Исследования показывают, что никотинамид, активная форма витамина B3, может защищать от развития определенных видов рака кожи и гиперпигментации, вызываемой солнечными лучами и проявляющейся в неравномерном тоне кожи с течением времени. Кроме того, он стимулирует производство церамидов и других важных компонентов, защищающих нашу кожу от негативного воздействия внешних факторов.
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