Старый как мир вирус пришел в Украину: профессор Крамарев пояснил риски

В Украине фиксируются случаи заболевания метапневмовирусом. Он имеет симптомы обычного респираторного заболевания – кашель, насморк, температура. В мире не существует вакцин против этого вируса, а маска не гарантирует полной защиты от заражения.

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Но насколько метапневмовирус на самом деле опасен? Прежде всего, он сопровождает человечество практически на протяжении всего его существования и не является чем-то новым, как тот же коронавирус. По уровню опасности он уступает сезонному гриппу – собственно, именно поэтому специфических вакцин против него не разрабатывают. Как правило, метапневмовирус протекает достаточно легко, как и любое ОРЗ. Единственная категория людей, для которых он может представлять реальную опасность, – это группа риска.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал доктор медицинских наук профессор Сергей Крамарев.

– В последнее время появилось много сообщений о заболевании метапневмовирусом. Могли бы вы рассказать о том, что это за вирус и насколько он опасен?

– Наверное, сколько человек существует на земле, столько же существует и этот вирус. Он есть каждый год. Если открыть бюллетени нашего Центра общественного здоровья за предыдущие годы, вы увидите, что каждый год находили метапневмовирус. Потому ничего сверхъестественного в этом вирусе нет, он бывает у нас каждый год зимой или ранней весной.

Если посмотреть последний бюллетень, то за прошлый сезон нашли 13 случаев метапневмовируса. Поэтому особое внимание к этому вирусу сейчас – не более чем журналистские фокусы.

– Для кого метапневмовирус представляет наибольшую опасность?

– Как все респираторные инфекции, он может быть опасен только для людей, которые относятся к группам риска. Это возрастные группы риска – дети первых двух лет жизни и взрослые старше 65 лет, плюс люди с различными хроническими заболеваниями. Все. Это единственная опасность. Поэтому ничего особенного в этом вирусе нет.

– Если говорить о степени опасности метапневмовируса, с чем его можно сравнить? С гриппом?

– Нет, он протекает легче гриппа. Его можно сравнить с другими респираторными вирусами, с инфекциями и так далее. Он опасен только для людей, которые относятся к группам риска, у которых любая респираторная инфекция может тяжело протекать.

– Ми имеем ежегодно обновляемую вакцину против гриппа. Насколько я понимаю, вакцины против метапневмовируса не существует. Почему?

– Да, такой вакцины не существует. Почему? Прежде всего потому, что метапневмовирус не представляет такой опасности, как грипп. Он не вызывает тяжелых случаев, эпидемий, пандемий и тому подобного. Поэтому актуальности в такой вакцине нет. Затраты на вакцину, наверное, были бы большими, чем затраты на лечение больных с метапневмовирусом.

– Как выглядят типичные симптомы метапневмовируса? В каком случае есть необходимость обращения к врачу?

– Метапневмовирус вызывает заболевание по типу простуды с типичными симптомами: кашель, насморк, температура. Ничего особенного.

Но если человек относится к группе риска и у него появились эти симптомы или у человека не из группы риска возникло тяжелое состояние, необходимо обратиться к врачу. Однако в большинстве случаев все протекает как обычная простуда, респираторная инфекция.

– Как можно защититься от заражения? Какой может быть профилактика?

– Профилактика такая же, как и при любой другой респираторной инфекции: мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать скученности людей, закрываться при кашле, если болен – носить маску. Это так называемая неспецифическая профилактика. Потому что вакцин нет и специальных лекарств нет.

– Иногда в общественном транспорте можно увидеть пожилых людей в защитных масках-респираторах. Насколько это помогает избежать заражения людям из группы риска?

– Начнем с того, что маски в основном предназначены для больных людей, чтобы они не распространяли инфекцию. Маска никогда не защищала на сто процентов от респираторной инфекции, например от коронавируса. Но ношение маски снижает риск заражения в 1,5-2 раза.

– Подводя итог, можно сказать, что, по большому счету, нет необходимости беспокоиться по поводу метапневмовируса?

– Да. Каждый год у нас есть эта инфекция, и ничего особенного она не представляет, если речь не идет о людях их группы риска.