Стейк в меню: как он влияет на здоровье

Стейк – это не только символ изысканного вкуса, но и питательное блюдо, которое может принести немало пользы для здоровья. Качественное мясо является ценным источником белка, железа и витаминов группы B, необходимых для поддержания энергии и мышечной силы.

Особенно важным он становится в зрелом возрасте, когда организм нуждается в большем количестве питательных веществ для сохранения здоровья. Правильно приготовленный стейк может стать вкусным элементом сбалансированного рациона и частью здорового образа жизни, пишет eatthis.com.

Пищевая ценность популярных видов стейка

Независимо от того, это сочный рибай, нежное филе-миньон или ароматный фланк-стейк, все разновидности имеют схожий состав. В то же время отличаются они количеством белка, жира и калорий, поскольку происходят из разных частей туши.

Рибай (113 г)

Калории: 191

Белок: 22,6 г

Жиры: 10,6 г

Насыщенные жиры: 4,1 г

Углеводы: 1,3 г

Верхняя вырезка (85 г)

Калории: 150

Белок: 26,2 г

Жиры: 4,3 г

Насыщенные жиры: 1,6 г

Углеводы: 0 г

Филе-миньон (113 г)

Калории: 271

Белок: 22,4 г

Жиры: 20,2 г

Насыщенные жиры: 8,1 г

Углеводы: 0 г

Фланк-стейк (113 г)

Калории: 186

Белок: 24 г

Жиры: 9,4 г

Насыщенные жиры: 3,9 г

Углеводы: 0 г

Итак, пищевая ценность зависит от части мяса. Именно поэтому оценивать пользу или вред стейка стоит не в целом, а учитывая размер порции и ее жирность.

Полезные свойства стейка

1. Источник белка

Стейк содержит большое количество полноценного белка со всеми девятью незаменимыми аминокислотами. Например, в 113 г мяса можно получить от 22 до 26 г белка в зависимости от части.

"Стейк является хорошим источником белка, который важен для роста мышц и восстановления тканей. Его высокое содержание белка помогает насыщаться, регулировать аппетит и предотвращать переедание", – объясняет диетолог Лиза Янг.

2. Пополнение запасов железа

Железо – важный минерал для образования гемоглобина и миоглобина, которые транспортируют кислород в клетках. Дефицит этого вещества приводит к слабости, усталости и мышечной слабости. Женщины 19-50 лет должны получать 18 мг железа в день, мужчины – 8 мг.

Порция стейка может дать от 1 до 5 мг железа. Особенно богатым на этот микроэлемент является фланк-стейк. "Гемовое железо из мяса лучше усваивается организмом и даже помогает усваивать железо из растительных продуктов", – добавляет Янг.

3. Поддержка иммунитета благодаря цинку

Цинк необходим для работы иммунной системы и метаболизма. Суточная норма составляет 8 мг для женщин и 11 мг для мужчин. Порция рибай-стейка может содержать более 9 мг этого микроэлемента.

Именно поэтому цинк часто добавляют в лекарства от простуды – он помогает организму быстрее бороться с инфекциями.

4. Источник селена

Селен участвует в защите организма от оксидативного стресса, способствует работе щитовидной железы и репродуктивному здоровью. Суточная норма – 55 мкг.

Порция стейка обеспечивает почти половину этого количества:

рибай – 28 мкг

вырезка – 24 мкг

фланк-стейк – 26 мкг

филе-миньон – 33 мкг

5. Витамины группы B

Мясо содержит целый набор витаминов B: тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), B6, фолат (B9) и B12. Они нужны для работы мозга, обмена энергии, формирования ДНК и нервной системы.

"Содержание витамина B12 в стейке имеет решающее значение для синтеза ДНК и производства эритроцитов", – отмечает Янг.

Возможные риски от чрезмерного употребления стейка

1. Насыщенные жиры

Стейк содержит большое количество насыщенных жиров, которые в избытке могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Например, в 113 г филе-миньон – около 8 г насыщенных жиров, тогда как Американская ассоциация сердца советует не превышать 13 г в день.

Впрочем, исследования дают разные результаты. Одни указывают на связь между насыщенными жирами и сердечными болезнями, другие – опровергают ее.

2. Влияние на сердечно-сосудистую систему

Данные также противоречивы. Некоторые исследования указывают, что красное мясо повышает риск ишемической болезни сердца, другие – что необработанное мясо не имеет существенного влияния, тогда как опасность связана прежде всего с обработанными продуктами (колбаса, бекон, сосиски).

3. Потенциальная связь с раком

Есть данные о повышении риска развития некоторых видов рака, в частности молочной железы, толстой кишки, легких и прямой кишки, при регулярном потреблении красного мяса. Именно поэтому ВОЗ отнесла его к канцерогенам группы 2А – то есть веществ, для которых существуют ограниченные доказательства риска.

