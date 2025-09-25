Стейк в меню: как он влияет на здоровье
Стейк – это не только символ изысканного вкуса, но и питательное блюдо, которое может принести немало пользы для здоровья. Качественное мясо является ценным источником белка, железа и витаминов группы B, необходимых для поддержания энергии и мышечной силы.
Особенно важным он становится в зрелом возрасте, когда организм нуждается в большем количестве питательных веществ для сохранения здоровья. Правильно приготовленный стейк может стать вкусным элементом сбалансированного рациона и частью здорового образа жизни, пишет eatthis.com.
Пищевая ценность популярных видов стейка
Независимо от того, это сочный рибай, нежное филе-миньон или ароматный фланк-стейк, все разновидности имеют схожий состав. В то же время отличаются они количеством белка, жира и калорий, поскольку происходят из разных частей туши.
Рибай (113 г)
- Калории: 191
- Белок: 22,6 г
- Жиры: 10,6 г
- Насыщенные жиры: 4,1 г
- Углеводы: 1,3 г
Верхняя вырезка (85 г)
- Калории: 150
- Белок: 26,2 г
- Жиры: 4,3 г
- Насыщенные жиры: 1,6 г
- Углеводы: 0 г
Филе-миньон (113 г)
- Калории: 271
- Белок: 22,4 г
- Жиры: 20,2 г
- Насыщенные жиры: 8,1 г
- Углеводы: 0 г
Фланк-стейк (113 г)
- Калории: 186
- Белок: 24 г
- Жиры: 9,4 г
- Насыщенные жиры: 3,9 г
- Углеводы: 0 г
Итак, пищевая ценность зависит от части мяса. Именно поэтому оценивать пользу или вред стейка стоит не в целом, а учитывая размер порции и ее жирность.
Полезные свойства стейка
1. Источник белка
Стейк содержит большое количество полноценного белка со всеми девятью незаменимыми аминокислотами. Например, в 113 г мяса можно получить от 22 до 26 г белка в зависимости от части.
"Стейк является хорошим источником белка, который важен для роста мышц и восстановления тканей. Его высокое содержание белка помогает насыщаться, регулировать аппетит и предотвращать переедание", – объясняет диетолог Лиза Янг.
2. Пополнение запасов железа
Железо – важный минерал для образования гемоглобина и миоглобина, которые транспортируют кислород в клетках. Дефицит этого вещества приводит к слабости, усталости и мышечной слабости. Женщины 19-50 лет должны получать 18 мг железа в день, мужчины – 8 мг.
Порция стейка может дать от 1 до 5 мг железа. Особенно богатым на этот микроэлемент является фланк-стейк. "Гемовое железо из мяса лучше усваивается организмом и даже помогает усваивать железо из растительных продуктов", – добавляет Янг.
3. Поддержка иммунитета благодаря цинку
Цинк необходим для работы иммунной системы и метаболизма. Суточная норма составляет 8 мг для женщин и 11 мг для мужчин. Порция рибай-стейка может содержать более 9 мг этого микроэлемента.
Именно поэтому цинк часто добавляют в лекарства от простуды – он помогает организму быстрее бороться с инфекциями.
4. Источник селена
Селен участвует в защите организма от оксидативного стресса, способствует работе щитовидной железы и репродуктивному здоровью. Суточная норма – 55 мкг.
Порция стейка обеспечивает почти половину этого количества:
- рибай – 28 мкг
- вырезка – 24 мкг
- фланк-стейк – 26 мкг
- филе-миньон – 33 мкг
5. Витамины группы B
Мясо содержит целый набор витаминов B: тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), B6, фолат (B9) и B12. Они нужны для работы мозга, обмена энергии, формирования ДНК и нервной системы.
"Содержание витамина B12 в стейке имеет решающее значение для синтеза ДНК и производства эритроцитов", – отмечает Янг.
Возможные риски от чрезмерного употребления стейка
1. Насыщенные жиры
Стейк содержит большое количество насыщенных жиров, которые в избытке могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Например, в 113 г филе-миньон – около 8 г насыщенных жиров, тогда как Американская ассоциация сердца советует не превышать 13 г в день.
Впрочем, исследования дают разные результаты. Одни указывают на связь между насыщенными жирами и сердечными болезнями, другие – опровергают ее.
2. Влияние на сердечно-сосудистую систему
Данные также противоречивы. Некоторые исследования указывают, что красное мясо повышает риск ишемической болезни сердца, другие – что необработанное мясо не имеет существенного влияния, тогда как опасность связана прежде всего с обработанными продуктами (колбаса, бекон, сосиски).
3. Потенциальная связь с раком
Есть данные о повышении риска развития некоторых видов рака, в частности молочной железы, толстой кишки, легких и прямой кишки, при регулярном потреблении красного мяса. Именно поэтому ВОЗ отнесла его к канцерогенам группы 2А – то есть веществ, для которых существуют ограниченные доказательства риска.
