Стоит ли пить воду с лимоном: что говорят диетологи о популярном напитке

Вода с лимоном уже давно стала одним из самых популярных напитков среди приверженцев здорового образа жизни. Ей часто приписывают способность улучшать пищеварение, укреплять иммунитет и даже очищать организм от токсинов.

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Однако не все распространённые утверждения о её пользе подтверждаются научными доказательствами. Диетолог Дженнифер Менг объяснила eatthis.com, какие преимущества лимонной воды являются реальными, а какие оказались лишь популярными мифами.

Чем может быть полезна вода с лимоном?

Самое главное преимущество такого напитка заключается в том, что он, как и обычная вода, помогает поддерживать водный баланс организма. При этом он не содержит добавленного сахара или других компонентов, которые часто входят в состав ароматизированных напитков.

"Тело человека примерно на 50–60 % состоит из воды, поэтому ему нужна вода для оптимального функционирования. Когда мы обезвоживаемся, все наши органы вынуждены работать гораздо интенсивнее, чтобы выполнять свои функции", – объясняет диетолог Дженнифер Менг.

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Достаточное потребление жидкости также способствует естественному выведению продуктов обмена веществ с мочой и калом.

"Доказано, что цитрат, содержащийся в лимоне, предотвращает образование минеральных кристаллов, которые могут превратиться в камни в почках", – отмечает Менг.

Обязательно ли пить лимонную воду именно утром?

Несмотря на популярность этой привычки, доказательств того, что утренний прием лимонной воды обладает особыми преимуществами, нет. В то же время после ночного сна организму действительно полезно восполнить запасы жидкости.

Кроме того, лимоны содержат флавоноиды, которые могут положительно влиять на пищеварение и помогать уменьшить чувство усталости. Именно поэтому для многих людей стакан воды с лимоном становится приятным способом начать день.

Лучше ли вода с лимоном, чем обычная?

По мнению диетолога, разница не так значительна, как часто считают.

"Большинство преимуществ, которые люди получают от употребления лимонной воды, вероятно, связаны с увеличением потребления воды. Многие из нас не пьют достаточно воды для поддержания водного баланса, поэтому напоминание себе о том, что нужно выпить 350–450 мл воды перед началом напряженного дня, может помочь нам поддерживать лучший уровень гидратации, чем обычно", – говорит Менг.

Она добавляет, что наличие лимонного сока не делает воду существенно полезнее или вреднее.

Правда ли, что лимонная вода "ощелачивает" организм?

Существует распространенное мнение, что лимонная вода изменяет кислотно-щелочной баланс организма. На самом деле это утверждение не соответствует действительности.

"Проще говоря, нет ни воды, ни пищи, которые могли бы существенно изменить pH вашей крови", – объясняет Менг.

По её словам, человеческий организм самостоятельно поддерживает уровень pH крови в очень узком диапазоне – примерно от 7,35 до 7,45. Именно благодаря этим механизмам организм функционирует нормально.

В то же время эксперт подчеркивает, что рацион с большим количеством овощей и фруктов действительно связан с многочисленными преимуществами для здоровья. Такое питание может положительно влиять на состояние костей, способствовать снижению риска развития гипертонии и инсульта, а также поддерживать когнитивные функции.

Какую воду лучше выбрать – тёплую или холодную?

По словам диетолога, оба варианта имеют свои преимущества.

"Теплая вода обладает сосудорасширяющим эффектом, то есть она может стимулировать кровообращение и способствовать пищеварению. Она также помогает эмульгировать жиры, которые мы потребляем с пищей, чтобы они легче усваивались", – отмечает Менг.

В свою очередь, прохладная вода помогает поддерживать более низкую температуру тела, что может быть особенно полезно во время интенсивных физических нагрузок и снижает риск быстрой усталости.

Таким образом, однозначного ответа, какая вода с лимоном полезнее, нет. Лучший выбор – тот, который вам больше по вкусу, ведь главное – регулярно поддерживать достаточный уровень гидратации.

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