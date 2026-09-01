Стоит ли принимать активированный уголь: эксперт рассказывает о пользе и опасности

Активированный уголь стал популярным ингредиентом детокс-напитков, которые сторонники здорового образа жизни употребляют для "очищения" организма. Ему приписывают способность уменьшать вздутие живота, выводить токсины и даже улучшать самочувствие.

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Однако высокая абсорбирующая способность этого продукта может иметь не только преимущества, но и определенные риски. Издание eatthis.com рассказывает, кому стоит быть осторожным с активированным углем и почему его не следует употреблять бездумно.

Еще около десяти лет назад особую популярность приобрели зеленые соки, фруктово-овощные смеси и разнообразные программы очищения организма. Впоследствии сторонники детокс-трендов начали искать новые ингредиенты, способные сделать привычные напитки более интересными. Так в моду вошло активированное уголь.

В отличие от обычного древесного угля, активированный продукт проходит специальную обработку, благодаря которой приобретает пористую структуру и способность поглощать определенные вещества. Именно это свойство объясняет его применение в медицине. Активированный уголь могут использовать в больницах в определенных случаях отравления или передозировки, чтобы связать часть токсичных веществ в пищеварительном тракте.

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Но способность поглощать различные соединения имеет не только потенциальные преимущества. Наряду с нежелательными веществами уголь может влиять и на полезные компоненты пищи или лекарства. Поэтому относиться к нему как к обычному полезному напитку не стоит.

Может опосредованно влиять на уровень энергии

Активированный уголь не действует как кофеин и не обеспечивает быстрого прилива сил. В то же время диетолог Лорен Минчен отмечает, что потенциальное влияние на самочувствие может быть косвенным.

"Каждый раз, когда организм избавляется от токсинов и оксидантов, он реагирует, давая вам больше энергии и улучшая общее состояние здоровья", – объясняет специалист.

Впрочем, утверждение о том, что активированный уголь сам по себе способен существенно повышать энергию, не стоит воспринимать как гарантированный эффект.

Помогает ли активированный уголь после алкоголя?

Еще одна причина популярности угля – его репутация средства против последствий употребления алкоголя. Считается, что благодаря способности связывать определенные вещества он может помогать организму избавляться от нежелательных соединений.

По словам Минчен, активированный уголь может способствовать выведению некоторых токсинов из пищеварительного тракта, однако есть важное ограничение: он не нейтрализует алкоголь, который уже попал в кровь.

Поэтому если после вечеринки в организме все еще присутствует алкоголь, активированный уголь не сделает человека трезвым и не ускорит безопасное выведение алкоголя из крови.

Может временно уменьшить вздутие

Активированный уголь также связывают с уменьшением ощущения распирания в животе. Минчен отмечает, что он может влиять на определенные вещества в кишечнике, поэтому у некоторых людей потенциально способен облегчать вздутие живота.

"Уголь помогает очистить кишечник и толстую кишку, что может помочь людям немного избавиться от вздутия", – отмечает эксперт.

Однако важно не путать уменьшение вздутия с похудением. Активированный уголь не сжигает жировые запасы и не делает тело стройнее. Если живот выглядит меньше после его употребления, это, скорее всего, связано с уменьшением газообразования или ощущения переполнения.

У детокс-эффекта может быть и обратная сторона

Одним из главных свойств активированного угля является способность связывать определенные вещества. Именно поэтому его иногда называют мощным детокс-компонентом.

"Древесный уголь выводит токсины из организма и является сильным детоксикатором", – говорит Минчен.

Однако чрезмерное увлечение таким очищением может быть проблематичным. Наряду с нежелательными соединениями активированный уголь способен связывать и некоторые вещества, необходимые организму.

"Каждый раз, когда что-то связывается с токсичными соединениями и выводит их из организма, вы также теряете некоторые питательные вещества в этом процессе", – объясняет специалист.

Для поддержания естественных процессов детоксикации организма можно полагаться на обычный сбалансированный рацион. Овощи, фрукты, зеленый чай и семена льна также содержат компоненты, которые поддерживают организм, но действуют значительно мягче.

"Процесс детоксикации с помощью этих продуктов может проходить медленнее, чем при использовании угля, но он также намного безопаснее", – добавляет Минчен.

Кому лучше отказаться от активированного угля?

Если вы раньше не использовали активированный уголь, не стоит начинать с радикальных детокс-программ. Вместо этого лучше обратить внимание на обычные фруктово-овощные напитки или просто сбалансированное питание.

"Вы получите определенный детоксикационный эффект, а также будете потреблять необходимые питательные вещества, которые будут поддерживать пищеварение, иммунную систему, органы и сердечно-сосудистую систему", – говорит диетолог.

Особенно осторожны должны быть люди, принимающие рецептурные препараты или пищевые добавки. Активированный уголь не способен избирательно определять, какие вещества опасны, а какие необходимы организму.

Оно может связывать не только определенные токсины, но и лекарственные препараты, а также питательные вещества. Поэтому сочетать его с лекарствами без консультации врача не стоит.

Не стоит пить угольные напитки в больших количествах

Если человек в течение дня пьет несколько соков, не стоит добавлять активированный уголь в каждый из них. Уголь обладает очень высокой впитывающей способностью, поэтому большие количества могут усилить нежелательный эффект.

По словам Минчена, активированный уголь способен связывать количество веществ, значительно превышающее его собственную массу. Из-за этого чрезмерное употребление может привести к тому, что вместе с нежелательными соединениями организм потеряет часть полезных веществ. Поэтому принцип "чем больше, тем лучше" здесь точно не работает.

Важно учитывать время приема

Если человек все же употребляет напиток с активированным углем, важно не сочетать его непосредственно с едой.

"В идеале его следует пить только через три-четыре часа после последнего приема пищи", – советует Минчен.

Специалист объясняет, что в течение дня организму необходимо получать витамины, минералы и другие полезные вещества из фруктов и овощей.

"Поскольку активированный уголь обладает высокой абсорбирующей способностью, его употребление в течение дня или слишком близко к приему пищи может препятствовать усвоению этих питательных веществ", – отмечает она.

Именно поэтому активированный уголь не стоит воспринимать как обычный полезный напиток, который можно пить вместе с едой.

Нужно пить достаточно воды

Если человек принимает активированный уголь, важно следить за достаточным потреблением жидкости. Минчен рекомендует в такие дни выпивать не менее 2 литров воды, если нет медицинских причин ограничивать её количество.

"Прием угля – это мощный процесс детоксикации. Вашему организму нужно много воды, чтобы помочь вывести токсины после того, как они свяжутся с углем", – объясняет эксперт.

В то же время активированный уголь не следует использовать в качестве универсального средства для очищения организма. У него есть конкретные медицинские показания, но регулярное самостоятельное употребление может быть опасным из-за способности связывать лекарства и питательные вещества.

Если вы принимаете лекарства, страдаете хроническими заболеваниями или планируете использовать активированный уголь в качестве детокс-средства, лучше предварительно проконсультироваться с врачом.

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