Продукты, вызывающие вздутие живота: что следует исключить из рациона

Вздутие живота, газообразование и чувство тяжести после еды могут быть признаками того, что пищеварительной системе не подходят определенные продукты. Некоторые привычные напитки и блюда могут ухудшать работу кишечника, особенно при регулярном употреблении.

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Среди потенциальных раздражителей – молочные продукты, газированные напитки, изделия из белой муки, фаст-фуд и алкоголь. Издание eatthis.com рассказывает, какие продукты могут провоцировать проблемы с пищеварением и чем их можно заменить.

Молочные продукты

Молоко, творог и другие молочные продукты могут вызывать дискомфорт у людей с непереносимостью лактозы. С возрастом организм у некоторых людей вырабатывает меньше лактазы – фермента, необходимого для расщепления молочного сахара.

"Лактоза может стать серьезной проблемой для многих взрослых, поскольку с возрастом мы естественным образом вырабатываем меньше необходимого пищеварительного фермента лактазы", – говорит диетолог Изабель Смит.

Если после употребления молочных продуктов регулярно появляются газы, вздутие живота или другие неприятные симптомы, можно на некоторое время исключить их из рациона и понаблюдать за самочувствием.

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Людям с чувствительностью к лактозе могут лучше подходить безлактозные продукты. Также легче переносятся выдержанные твёрдые сыры и ферментированные молочные продукты, в частности некоторые виды йогурта.

Газированные напитки

Газированные напитки не считаются оптимальным выбором для здорового рациона. Их регулярное употребление может способствовать вздутию живота из-за газа, а сладкие варианты дополнительно увеличивают количество сахара и калорий в рационе.

"Жидкости, в частности вода, абсолютно необходимы для оптимального пищеварения", – отмечает диетолог.

По её словам, напитки с большим количеством сахара или кофеина могут способствовать обезвоживанию, а также незаметно увеличивать общее потребление калорий. Если хочется газированного напитка, можно выбрать обычную газированную воду и добавить в нее немного лимонного или лаймового сока.

Продукты с искусственными подсластителями

Надпись "без сахара" или "с низким содержанием сахара" не всегда означает, что продукт будет комфортен для пищеварительной системы. Некоторые искусственные подсластители могут плохо переноситься кишечником и провоцировать чрезмерное газообразование и вздутие живота.

"Продукты, приготовленные с добавлением сахара, особенно искусственных подсластителей, могут серьезно расстроить пищеварение и у многих вызвать газообразование и вздутие живота", – говорит Смит.

Поэтому стоит внимательно читать состав продуктов и не злоупотреблять сладостями и напитками с искусственными заменителями сахара. В некоторых исследованиях также изучалась возможная связь отдельных подсластителей с набором веса.

Лучше отдавать предпочтение цельным продуктам с минимальной степенью обработки и контролировать общее количество добавленного сахара. Особое внимание стоит обращать на такие подсластители, как ацесульфам-К, аспартам, маннит и сахарин, если вы замечаете после их употребления проблемы с пищеварением.

Продукты из белой муки

Белый хлеб, обычные макароны и белый рис содержат значительно меньше клетчатки, чем их цельнозерновые аналоги. Низкое количество пищевых волокон в рационе может негативно сказываться на регулярности стула и работе кишечника.

В среднем взрослым женщинам рекомендуется потреблять около 25 г клетчатки в день, а мужчинам – примерно 38 г. Однако многие люди потребляют значительно меньше этого количества.

"Увеличение потребления клетчатки может способствовать здоровой регулярности стула или улучшению дефекации", – объясняет Смит.

Что выбрать вместо белой муки? Попробуйте чаще включать в рацион цельнозерновой хлеб, коричневый рис, цельнозерновые крупы, овощи и фрукты. Такая простая замена поможет увеличить количество клетчатки в ежедневном меню.

Фаст-фуд

Бургеры, картофель фри и другие блюда быстрого питания часто содержат много жира, соли и калорий. Из-за этого они могут создавать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и вызывать дискомфорт.

"Пища с высоким содержанием жира может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта", – говорит Смит.

В то же время не все жиры одинаково влияют на организм. Полезные источники жиров, например рыба и орехи, содержат омега-3 жирные кислоты и другие питательные вещества. Зато регулярное употребление большого количества насыщенных и трансжиров может негативно влиять на здоровье и способствовать воспалительным процессам.

Если вы питаетесь вне дома, старайтесь выбирать блюда с овощами, нежирными источниками белка, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами.

Алкоголь

Алкоголь также может негативно влиять на пищеварительную систему. Чрезмерное его употребление способно раздражать желудочно-кишечный тракт, а регулярное употребление может изменять состав полезных микроорганизмов кишечника.

Поэтому даже если вы не готовы полностью отказаться от алкоголя, стоит контролировать количество выпитого и избегать нескольких порций подряд.

"Всегда старайтесь сочетать один бокал или порцию алкоголя со стаканом воды. Достаточное потребление воды помогает поддерживать нормальный водный баланс организма. Если же после определенных продуктов или напитков регулярно возникают вздутие живота, боль или другие проблемы с пищеварением, стоит обсудить симптомы с врачом", – советует Смит.

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