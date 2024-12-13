Стоит соблюдать меру: как распознать, что вы едите слишком много хумуса

Хумус стал незаменимой частью здорового питания для многих людей благодаря своим питательным свойствам. Однако, как и с любым продуктом, с ним следует соблюдать осторожность.

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Чрезмерное потребление хумуса может вызвать неприятные ощущения в желудке, даже невзирая на его многочисленные преимущества. Издание eatthis.com рассказывает, почему так важно соблюдать меру, когда речь идет о любимом соусе.

В мире здорового питания хумус признан одним из самых полезных блюд. Многие диетологи рекомендуют его как низкокалорийный, натуральный продукт с минимальными недостатками.

"Хумус богат клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами – все эти элементы свидетельствуют о его пищевой ценности", – говорит диетолог Хизер Генкс.

Но можно ли переборщить с этим продуктом, даже ввиду его многочисленных преимуществ для здоровья?

"Хумус изготавливается из нута, который является бобовой культурой. Многим людям трудно переваривать бобовые, и это может вызвать воспаление желудочно-кишечного тракта", - объясняет Генкс.

Воспалительные реакции могут проявляться посредством вздутия живота, метеоризма, кислотного рефлюкса и боли в животе. Поэтому, если вы уже съели половину контейнера с хумусом и чувствуете дискомфорт, возможно стоит остановиться.

Но есть способы избежать проблем. Поскольку основная проблема кроется в высоком содержании клетчатки, вам нужно постепенно приучить организм к ее употреблению.

"Некоторым людям трудно привыкнуть к большому количеству клетчатки, а другим – легче. Если вы только начинаете есть хумус, начните с нескольких ложек и не забывайте пить много воды, чтобы содействовать продвижению через систему", – отмечает диетолог Келси Лоренц.

Лоренц рекомендует увеличивать количество хумуса постепенно, начиная с двух столовых ложек в день. Если дискомфорт в желудке не появляется, можно увеличивать порции. Как отмечает диетолог Мэлори Томпсон, даже целая чашка хумуса содержит лишь около 180 граммов (400 калорий), что относительно немного.

"В целом, хумус – это продукт, с которым сложно переборщить", – заключает она.

Поэтому если вы слишком много съели хумуса и чувствуете боль в животе, вы можете попытаться сократить порцию.

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