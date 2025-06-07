Страшнее COVID-19: в Китае обнаружили новый смертельный вирус: в Китае обнаружили новый смертельный вирус

Исследователи в Китае обнаружили новый опасный коронавирус HKU5-CoV-2, который инфицирует только летучих мышей. В свою очередь американские ученые заявили, что вирус HKU5-CoV-2 находится лишь за одну "небольшую" мутацию от того, чтобы быть способным инфицировать людей. Таким образом, по их словам, новый коронавирус всего "в одном маленьком шаге" от начала пандемии.

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Угроза в том, что вирус HKU5-CoV-2 тесно связан с MERS, чрезвычайно смертельным вирусом, который убивает до трети зараженных. Об этом сообщает таблоид Daily mail.

HKU5 впервые был задокументирован у летучих мышей исследователями из той самой китайской лаборатории, откуда, как считается, распространился Covid-19. Правда, ученые признают, что новый вирус "малоисследованный".

"Вирусы HKU5 на самом деле мало исследовались. Но наше исследование показывает, как эти вирусы инфицируют клетки. Мы обнаружили, что вирусы HKU5 уже лишь в маленьком шаге от того, чтобы распространиться на людей", – цитирует издание вирусолога из университета в Вашингтоне, профессора Майкла Летко.

По словам ученого, мутация белка вируса может позволить ему связываться с клетками ACE2 человека, которые находятся в горле, рту и носу людей.

Среди коронавирусов HKU5 относится к группе мербековирусов, в которую входит и MERS-CoV. Именно последний ответственен за так называемый Ближневосточный респираторный синдром, впервые обнаруженный в Саудовской Аравии в 2012 году. MERS распространяется от верблюдов к людям и имеет уровень смертности около 34 процентов.

"Эти вирусы HKU5 настолько тесно связаны с MERS, что следует беспокоиться, что они когда-нибудь заразят людей. Их потенциал делает стоящими любые наблюдения", – предупредил профессор Летко.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Центральное разведывательное управление США назвало официальную версию происхождения вспышки Covid-19. По информации ведомства, коронавирус "вероятнее" просочился из китайской лаборатории, чем возник от животных. При этом в ЦРУ предупредили, что в этом решении "низкая уверенность".

Отметим, что ранее спецслужбы Соединенных Штатов заявляли, что не обнаружили прямых доказательств того, что коронавирусная пандемия возникла в результате инцидента в китайском Уханьском институте вирусологии.

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