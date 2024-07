Стресс и лишний вес: как эмоциональное напряжение влияет на ваши килограммы

Когда вы сталкиваетесь с избыточным весом и ищете причины этого, мало кто догадывается, что стресс также может являться причиной накопления лишних килограммов. Специалисты отмечают, что только еда или физические упражнения являются не единственными факторами, имеющими значение для контроля веса.

Ведь следует смотреть на свою жизнь в целом и обращать внимание на каждую сферу, поскольку все они взаимосвязаны. Поэтому не стоит забывать о том, что стресс может повлечь за собой нежелательное увеличение веса, говорится в материале издания Eat This Not That .

Нарушен режим сна

По словам диетологов, не стоит забывать о том, что стресс и качество сна, как правило, могут идти рука об руку. Ведь когда вы переживаете стресс или тревогу, у вас могут возникнуть проблемы со сном, что является важным фактором потери веса. Итак, когда вы не спите постоянно, ваши "гормоны голода" выходят из строя. Это может отрицательно повлиять на ваш метаболизм и выбор пищи.

Эмоциональное питание

Нередко, когда вы испытываете стресс, несколько раз идете на кухню и начинаете придираться ко всему, что случается перед вами. Специалисты предупреждают, что стресс может привести к эмоциональному перееданию, что может привести к нежелательному увеличению веса. Одним из основных факторов является эмоциональное питание, поскольку люди часто употребляют высокоэнергетические продукты, такие как пицца, макароны и куриные пальчики, чтобы справиться со стрессом, что приводит к увеличению веса.

Повышенный уровень кортизола

Специалисты обращают внимание на то, что, когда вы испытываете стресс, у вас повышается уровень кортизола (гормона стресса). И вы уже догадались – это негативно влияет на ваш метаболизм. По результатам исследований кортизол может замедлять метаболизм, что затрудняет контроль веса. Кроме того, кортизол может способствовать накоплению жира, что еще больше способствует увеличению веса. Повышенный уровень кортизола также может привести к отсутствию крепкого сна, высокому кровяному давлению и повышению уровня сахара в крови.

Снижение эффективности инсулина

Следует учитывать, что инсулин играет важную роль в том, чтобы помочь глюкозе в вашем теле проникнуть в клетки печени, жира и мышц. Это помогает им использовать его в качестве источника энергии. Однако хронический стресс может снизить эффективность инсулина, поэтому легко может привести к увеличению массы тела, поскольку инсулин пытается регулировать накопление жира в жировой ткани.

Отсутствие физических нагрузок

Физическая активность – это ключ к здоровью, поэтому старайтесь выделить время, чтобы позаботиться о своем благополучии. Независимо от того, уделяете ли вы время быстрой прогулке или бегу, или даже растягиваете его с помощью позы йоги, некоторые упражнения лучше, чем ничего. И многочисленные исследования показывают, что физическая активность может привести к потере веса.

Не планируете здоровое питание

Нередко стрессы влияют на то, что вы не сможете выбрать самую здоровую пищу. Когда времени уже не хватает, легко решиться на фаст-фуд, перекусы и вообще не уделять времени приготовлению здоровых блюд дома. Поэтому следует помнить, что исследования связывают фаст-фуд и ультраобработанные продукты с увеличением веса.

