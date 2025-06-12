Стройная талия без магии: 12 упражнений, которые работают на результат

Многие стремятся иметь подтянутую и изящную талию, и ключом к этому является не только диета, но и правильно подобранные упражнения. Чтобы сформировать красивый силуэт, нужно регулярно тренировать мышцы кора и сжигать лишний жир в этой зоне.

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Издание eatthis.com собрало 12 самых эффективных упражнений, которые помогут вам приблизиться к желаемому результату. Добавьте их в свой фитнес-план, чтобы сделать талию тонкой, а мышцы живота – более сильными и рельефными.

Выполняя эти упражнения регулярно - хотя бы 3-4 раза в неделю – вы активизируете мышцы пресса и придадите им подтянутый вид. Важно также придерживаться здорового питания и общего режима физической активности для достижения наилучшего результата.

Скручивания с акцентом на косые мышцы

Этот вариант скручиваний задействует боковые мышцы живота, что позволяет четко очертить талию. Лягте на спину, ноги согните в коленях, ступни – на полу. Руки держите за головой. Оторвите правое плечо и потянитесь к левому колену, затем поменяйте сторону. Сделайте по 15-20 повторений в каждую сторону.

Обороты

Это упражнение активно включает косые мышцы и способствует уменьшению жира в области талии. Сидя на полу, согните колени и слегка отклонитесь назад. Соедините руки и поочередно вращайте корпус то влево, то вправо. Он должен оставаться напряженным. Выполните по 20 повторений в каждую сторону.

Планка с опусканием бедер

Этот вариант планки фокусируется на мышцах кора. Займите положение планки на предплечьях. Медленно опустите бедра вправо, почти касаясь пола, вернитесь в центр и повторите влево. Сделайте 15-20 повторений с каждой стороны.

Велосипедные скручивания

Универсальное упражнение для активизации всего кора, включая косые мышцы. Лягте на спину, ноги поднимите так, чтобы образовался прямой угол. Коснитесь правым локтем левого колена, вытягивая при этом правую ногу. Затем поменяйте сторону. Выполните 20-30 повторений на каждую сторону.

Альпинисты

Это кардио-упражнение одновременно активизирует мышцы пресса и сжигает калории, способствуя уменьшению жировой ткани в области живота. Примите положение планки. Подтяните правое колено к груди, затем быстро левое. Сохраняйте высокий темп. Сделайте по 30-40 повторений каждой ногой.

Боковая планка

Отличный способ укрепить косые мышцы и сделать талию более выразительной. Лягте на бок, оперевшись на локоть. Поднимите бедра так, чтобы тело образовывало ровную линию. Задержитесь в этой позиции на 30-60 секунд, затем смените сторону.

Вращения тела

Это упражнение задействует как косые, так и нижние мышцы пресса, формируя подтянутую талию. Ложитесь на спину, руки разведены в стороны. Поднимите прямые ноги вертикально вверх. Медленно опускайте их вправо, затем влево. Повторите 15-20 раз с каждой стороны.

Боковые скручивания стоя

Удобное упражнение, которое можно выполнять где угодно, для тонизирования мышц. Станьте прямо, ноги на ширине бедер, руки держите за головой. Поднимите правое колено и прикоснитесь к нему правым локтем, сжимая боковые мышцы. Повторите с левой стороны. Сделайте по 20-30 повторений на сторону.

Подъемы ног лежа

Лягте на спину, ноги вытянуты. Медленно поднимите их вверх до вертикали, затем опускайте вниз, не касаясь пола. Следите, чтобы поясница оставалась прижатой к полу. Сделайте 15-20 повторений.

Хулахуп

Веселый и эффективный способ активизировать весь корпус. Станьте прямо, ноги чуть шире плеч. Вращайте халахуп вокруг талии, сохраняя напряжение в мышцах живота. Для ощутимого эффекта крутите хулахуп не менее 10-15 минут.

Упражнение "дровосек"

Имитация движений во время рубки дров, которая эффективно активизирует косые мышцы пресса. Станьте прямо, ноги на ширине плеч. Возьмите в руки гирю или медицинский мяч весом 4-6 кг. Начните с верхнего левого угла и переместите вес по диагонали к правому бедру, имитируя удар. Затем выполните в другую сторону. Сделайте 15-20 повторений на каждую сторону.

Обратные скрутки

Это упражнение направлено на мышцы нижней части живота. Лягте на спину, руки вдоль туловища. Поднимите ноги вертикально вверх, затем оторвите таз от пола. Медленно вернитесь в исходную позицию, не опуская ноги полностью. Сделайте 15-20 повторений.

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