Сила привычки: как обуздать лень и перестать пропускать тренировки

Многим знакома ситуация, когда желание заниматься спортом исчезает после нескольких недель энтузиазма. Постоянная усталость, недостаток времени или просто понижение мотивации заставляют откладывать тренировки "на завтра".

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Но путь к крепкому здоровью и хорошей форме начинается именно с регулярности. Издание eatthis.com рассказывает, как преодолеть типичные препятствия и совершить тренировку привычной частью жизни.

Начните с малого

Одной из основных причин, почему люди не могут быть последовательными, чрезмерные ожидания от себя. Они пытаются достичь слишком многого сразу и в результате разочаровываются. Чтобы избежать этого, разделите свои цели на меньшие этапы, постепенно увеличивая нагрузку. Начните с нескольких тренировок в неделю, но обязательно следуйте этому расписанию. Как только привычка будет выработана, можно добавлять большую нагрузку.

Запланируйте это в своем календаре

Вместо этого старайтесь втиснуть тренировки в уже насыщенный график, лучше сначала найдите время для них и сделайте это приоритетом. Запишите тренировки в свой календарь, и таким образом, не будет необходимости беспокоиться из-за нехватки времени – вы сможете четко организовать свои занятия.

Найдите партнера для подотчетности

Мотивация иногда меняется, поэтому очень полезно иметь кого-нибудь, кто подталкивает вас, особенно в моменты, когда не хочется тренироваться. Кроме того, это сделает тренировки более интересными, что укрепит вашу преданность цели.

Выберите то, что вам действительно нравится

Иногда секрет состоит в том, чтобы обрести вид физических упражнений, который приносит радость. Возможно, вам больше нравится плавание, командные виды спорта или групповые тренировки, а не одинокие занятия в зале. Выберите то, что вам по душе, и вы увидите, что становиться более последовательным в тренировках будет гораздо легче.

Примите трудности как часть процесса

Путь к успеху в любой сфере сопровождается падениями и взлетами. Иногда следует просто согласиться с тем, что трудности – это нормально. Если вы пропустили тренировку, не наказывайте себя за это и не считайте, что не удалось - используйте это как урок. Это случается с каждым. Если же вы достигли цели, обязательно вознаградите себя – это ведь нелегко.

Готовьтесь заранее

Чтобы не испортить свои тренировки, готовьте все заранее: одежду, еду и другие вещи. Да, когда придет время тренировок, вам не придется тратить время на поиски вещей – все будет готово.

Сосредоточьтесь на процессе, а не на результатах

Ставьте перед собой цели, ориентируясь на саму деятельность, а не на результат. К примеру, вместо того, чтобы думать о "потере 2 кг", ориентируйтесь на цель "тренироваться 30 минут три раза в неделю". Таким образом вы сосредоточитесь на действиях, которые под вашим полным контролем, и даже если пропустите тренировку, сможете достичь желаемого.

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