Стройное тело навсегда: 4 упражнения для каждой группы мышц

Регулярность и настойчивость – это залог успеха. Существует ошибочное представление, что для похудения больше пользы можно извлечь именно из кардио, однако на самом деле только силовые тренировки дают желаемый результат.

Чтобы достичь стройного тела, вам следует включить в расписание силовые тренировки, которые дополнят фитнес-программу, будет способствовать наращиванию мышц и ускорит метаболизм, сжигая больше жира, чем кардио. Что это за упражнения и как их выполнять, рассказали в Eat This, Not That.

Становая тяга

Станьте перед собой на пол с гирей или гантелью в руках, держа ноги на ширине плеч. Приседайте, отводя бедра назад и держа торс прямым, пока не возьмете вес. Затем, держа корпус напряженным, поднимите вес, сжимая ягодицы и медленно опустите его назад. Сделайте 10 повторений.

Приседания с гантелей

Начните упражнение держа гантель вертикально перед грудью, а корпус напряженным. Приседайте, пока бедра не будут параллельны земле. Поднимитесь, нажимая пятками и бедрами, используя квадрицепсы и ягодицы. Выполните 10 повторений.

Жим гантелей с наклоном

Лягте на наклонную скамью с гантелями в руках, держа их прямо над собой. Опустите вес к груди, растягивая грудь. Затем сверните ее в исходное положение, сжимая грудные мышцы и трицепсы. Выполните 8-10 повторений.

Тяга с гантелями

Станьте параллельно скамье, поддерживая равновесие рукой и коленом на поверхности. Возьмите гантель противоположной рукой и подтяните ее к бедру, сжимая мышцы спины. Выпрямите руку и хорошо протяните ее перед следующим повторением. Выполните 8-10 повторений для каждой руки.

