Стройные ноги: 5 упражнений, которые помогут вам быстро похудеть

Каждый мечтает о стройных ногах, которые выглядят подтянуто и спортивно. Но избавиться от жировых отложений в этой зоне бывает непросто, ведь нужен правильный подход и эффективные упражнения.

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Издание eatthis.com собрало 5 лучших движений, которые помогут укрепить мышцы, сжечь лишние калории и достичь желаемого результата. Они прекрасный способ улучшить форму и общее самочувствие.

"Эти упражнения направлены на укрепление мышц нижней части тела. Благодаря регулярным занятиям вы будете сжигать калории, а ваш организм потребует больше энергии даже в состоянии покоя, что будет способствовать потере жира", – объясняет тренер Кейт Майер.

1. Болгарские сплит-приседания

Это упражнение развивает силу, стабильность и выносливость. "Работающие мышцы сжигают больше калорий даже в состоянии покоя. Это похоже на выпад, но с большей активацией одной ноги, тогда как вторая обеспечивает сопротивление", – говорит Майер.

Возьмите в руки гантели (5-10 кг каждая). Одну ногу поставьте на скамью сзади, другую – на пол перед собой. Медленно опускайте тело, пока переднее бедро не станет параллельным полу. Следите, чтобы спина оставалась прямой, а мышцы пресса напряженными. Вернитесь в исходное положение. Повторите 3-4 подхода по 10-12 раз для каждой ноги.

2. Темповые приседания

"Главная особенность этого упражнения – медлительность выполнения. Важно поддерживать напряжение мышц на протяжении всего движения", – отмечает Майер.

Поставьте ноги на ширину бедер. Сохраняя прямую спину и напряженный кор, начинайте медленно опускаться в приседания. Опускайтесь в течение 4 секунд, удерживайте положение еще 2 секунды, затем резко поднимайтесь вверх. Делайте 3-4 подхода по 6-8 повторов.

3. Упражнение "стул"

"Это статическое упражнение кажется простым, но на самом деле очень эффективно для мышц нижней части тела", - объясняет тренер.

Станьте спиной к стене, сделайте несколько шагов вперед. Медленно опустите тело вниз по стене, словно садитесь на невидимый стул. Бедра должны быть параллельны полу. Удерживайте позицию 30 секунд. Выполните 3-4 подхода, постепенно увеличивая время до 60 секунд.

4. Боковая ходьба с резинкой

"Это упражнение задействует ягодичные мышцы и внутреннюю и наружную поверхность бедер, что обеспечивает комплексную тренировку", – говорит Майер.

Наденьте мини-резинку чуть выше колен. Станьте в полуприседании, сохраняя напряжение в ленте. Делайте шаги в сторону, удерживая натянутую ленту. Сделайте 3-4 подхода по 12-15 шагов в каждом направлении.

5. Прыжки с приседания

Это упражнение совмещает кардио и силовую нагрузку. "Она помогает сжигать жир и одновременно укрепляет мышцы", – говорит тренер.

Поставьте ноги на ширину плеч. Выполните глубокие приседания, затем энергично подпрыгните вверх, полностью выпрямляя ноги. Мягко приземлитесь и вернитесь в положение приседа. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений.

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