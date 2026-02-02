Суп в рационе: что происходит с организмом, когда вы едите его ежедневно

Суп – одно из самых популярных блюд в мире. Он может быть полезным для здоровья, влияя на пищеварение, сытость и организм в целом.

Видео дня

Но действительно ли ежедневное употребление супа имеет преимущества, и могут ли быть риски – вопрос, интересующий многих. Издание eatthis.com рассказывает, как регулярное употребление супа влияет на тело и здоровье.

Стоит помнить: польза супа в значительной степени зависит от ингредиентов и способа приготовления. Домашние супы обычно имеют самую высокую питательную ценность, ведь супы из ресторанов или магазинов часто содержат много натрия и насыщенных жиров.

Улучшение здоровья кишечника

Суп, богатый овощами, может положительно повлиять на работу кишечника.

"Суп с овощами полезен для вашего кишечника по многим причинам. Он увеличивает потребление клетчатки, что улучшает пищеварение и чувство сытости. К тому же овощи, которые часто добавляют в супы, такие как лук-порей и обычный лук, содержат пребиотическую клетчатку, которая питает полезные бактерии кишечника", – говорит Мэгги Михальчик, диетолог-нутрициолог.

Михальчик добавляет, что разновидности овощей в супе помогут разнообразить микрофлору кишечника, что поддерживает его здоровье.

Источник белка

Супы также могут быть отличным источником белка, в зависимости от рецепта. Например, куриная лапша, говядина с тушеной капустой, рамен или карри с курицей и свинина с фасолью содержат достаточно белка.

"Суп может быть значительным источником белка, особенно если его готовить на костном бульоне, а не на соленой воде, которую часто можно найти в консервированных вариантах. Добавление эдамаме, кубиков тофу или курицы повышает содержание белка", – объясняет диетолог Элизабет Ворд.

Диетолог Лиза Янг добавляет: "Включение постного белка, такого как курица, рыба или тофу, усиливает ощущение сытости. Приготовление супа заранее позволяет иметь готовые обеды или ужины с высоким содержанием белка на всю неделю".

Лечебные свойства некоторых супов

Известно, что куриный суп с лапшой помогает при простуде. Исследования Медицинского центра Университета Небраски показали, что классический куриный суп обладает легким противовоспалительным эффектом благодаря овощам и курице в его составе.

"Это помогает облегчить симптомы болезни верхних дыхательных путей", – отмечают исследователи. Поэтому в следующий раз, когда вы заболеете, налейте себе горячего куриного супа.

Порция овощей и антиоксиданты

Овощные супы – одни из самых полезных. Они богаты витаминами, минералами и биоактивными растительными соединениями. Исследования показывают, что регулярное потребление овощных супов повышает уровень витамина C и антиоксидантов, что способствует противовоспалительному действию и уменьшению оксидативного стресса.

Лиза Янг советует сочетать различные овощи и бобовые: "Это увеличивает потребление клетчатки и необходимых питательных веществ, поддерживая общее состояние здоровья".

Ощущение сытости и контроль калорий

Суп с высоким содержанием воды может быстрее насытить, чем твердая пища. "Начинать прием пищи с супа или салата — оба продукта с высоким содержанием воды и низким содержанием калорий. Это помогает чувствовать сытость и предотвращает переедание", – объясняет Лаура Бурак, диетолог.

Супы на бульоне позволяют получать больше питательных веществ за меньшее количество калорий. "Если это суп на основе бульона с большим количеством овощей и бобовых, вы получаете клетчатку, антиоксидантные витамины A и C, а также калий", – добавляет нутрициолог Тоби Амидор.

Возможные недостатки

Сливочные супы, например сырный с брокколи или моллюсков, могут содержать много калорий и насыщенных жиров. "Супы на основе сливок часто высококалорийны и богаты насыщенными жирами, которые не полезны для сердца", – предостерегает Бурак.

Еще один риск – избыток натрия. Например, стандартная банка куриного супа Campbell's с лапшой содержит 890 мг натрия на порцию, тогда как суточная норма для обычного человека не должна превышать 2300 мг. "Готовя домашние супы, вы контролируете уровень натрия", – объясняет Бурак.

Идеальный домашний суп

Для полезного супа дома выбирайте источник постного белка, сложные углеводы, овощи и бульонную основу. "Если вы используете более сливочную основу, попробуйте крахмалистые овощи, например картофель сорта Юкон Голд или тыкву мускатную. А для украшения добавьте немного измельченных орехов, тыквенных семечек, сальсы или греческого йогурта", – советует Амидор.

Приготовление супа дома вместо ресторанного или консервированного варианта всегда является более здоровым выбором. Так вы контролируете ингредиенты, насыщаете организм полезными веществами и уменьшаете риски избытка жира и соли.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему полезно есть морковь каждый день.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.