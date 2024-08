Свойства средиземноморской диеты: о чем говорит наука

Средиземноморская диета является популярным рационом, не только помогающим похудеть, но и в долгосрочной перспективе способствует улучшению когнитивных навыков. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в Эдинбургском университете.

Исследователи утверждают, что соблюдение этого питания со временем может сделать вас умнее, поэтому стоит обратить внимание на это важное преимущество. Что следует учесть придерживаясь этой диеты, рассказали в Eat This, Not That.

Способна хранить разум

Чтобы поддерживать остроту ума в старшем возрасте, полезно соблюдать диету, состоящую из большого количества листовых овощей и низкого содержания мяса. диетой и умственными навыками. Исследование показало, что такая диета оказывает положительное влияние на когнитивные функции, а именно на способность к решению задач, быстроту мышления и память.

Исследователям удалось определить, что непосредственное влияние ощутимо при увеличении количества зеленых овощей и уменьшении доли красного мяса в рационе. Однако диета не объясняет общее улучшение здоровья мозга, поскольку она влияет преимущественно на функционирование мозга, а не на его структуру.

Главный побочный эффект диеты

Средиземноморская диета полезна не только для мозга, но и для сердца. Она включает в себя много растительных продуктов, таких как овощи, фрукты, цельные зерна и здоровые жиры. В частности, еженедельное потребление рыбы, птицы, бобовых и яиц, а также ограниченное употребление красного мяса снижает уровень насыщенных жиров и холестерина.

Кроме того, мононенасыщенные жиры и омега-3, содержащиеся в рыбе, существенно уменьшают риск сердечных заболеваний. Таким образом, несмотря на то, что средиземноморская диета включает в себя много углеводов, она способна помочь продлить жизнь.

