Связь между телом и разумом: как йога помогает контролировать вес

Когда вы занимаетесь йогой, сосредотачиваясь на дыхании и осознании, это может оказать положительное влияние на вашу физическую форму. Некоторые специалисты утверждают, что регулярная практика йоги может помочь изменить тело.

Главное – понять, как именно это работает. Если вы найдете этот ключ, йога может стать мощным инструментом для постоянного похудения, отмечает eatthis.com.

Следует отметить, что более интенсивные стили йоги, такие как силовая йога или Бикрам, могут способствовать потере веса из-за сжигания калорий во время активных движений и временного уменьшения воды в организме. Однако речь идет также о других стилях, таких как виньяса или хатха, которые помогают наладить связь между телом и разумом. Исследования показывают, что эти менее интенсивные практики могут быть эффективны для поддержания процесса похудения.

Например, в блоге Гарвардской медицинской школы опубликовали исследование, показавшее, что люди, занимавшиеся йогой по 30 минут раз в неделю в течение четырех лет, в среднем набрали меньше веса в зрелом возрасте, чем их сверстники.

Бывший преподаватель йоги Дина Ивас отметила: "Я согласна с тем, что йога может повлиять на потерю веса. После того как я начала заниматься йогой регулярно, я стала больше осознавать свои пищевые привычки".

Диетолог Кэти Брессак говорит, что практика йоги помогает создать связь между умом и телом, поскольку дыхание замедляет ритм и позволяет сосредоточиться на движении. По словам Брессака, это влияет на другие аспекты жизни, такие как внимательное питание, снижение стресса и улучшение сна, что, в свою очередь, способствует потере веса.

Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения, которые улучшат гибкость тела.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.