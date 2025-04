Сыр с плесенью: насколько этот продукт считается безопасным

Когда на поверхности сыра появляется плесень, первое, что приходит в голову — это либо срезать испорченную часть, либо просто выбросить сыр. Однако плесень не всегда означает, что продукт непригоден для употребления.

Видео дня

Как определить, можно ли есть сыр, если на его поверхности появился налет и достаточно ли будет его только срезать? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Достаточно ли просто вырезать плесень?

Когда речь идет о плесени на сырах, важно учитывать тип продукта. Мягкие сыры, такие как фета или рикотта, следует сразу выбрасывать при появлении плесени, поскольку она может распространяться глубже, чем видно на поверхности.

Для твердых сыров, таких как чедер или пармезан, плесень обычно не проникает глубоко, поэтому можно безопасно срезать один сантиметр вокруг пораженного места. В то же время сыры с плесенью, например рокфор или горгонзола, содержат безопасную плесень, поэтому их можно потреблять без опасений.

Что произойдет, если съесть кусочек сыра с плесенью?

Употребление сыра с неправильным типом плесени может вызвать аллергические реакции или проблемы с дыханием, а некоторые виды плесени даже производят токсины, которые могут привести к серьезным заболеваниям. Особенно осторожно следует относиться к мягким сырам, на которых появляется плесень, поскольку это может привести к заражению опасными бактериями, такими как листерия или сальмонелла.

Чтобы избежать таких рисков, важно тщательно проверять, какой именно сыр вы едите, и является ли плесень частью его производственного процесса. Учтите, что употребление сыра с плесенью, что не является нормой для этого продукта, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какой сыр можно есть при непереносимости лактозы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.