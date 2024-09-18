Сыр в вашем рационе: польза или угроза для фигуры

Сыр очень популярный продукт, который добавляют практически ко всем блюдам – от макарон и омлетов до бутербродов и салатов. Существует множество разновидностей сыра, поэтому его легко использовать в рационе.

Хотя сыр имеет и положительные, и отрицательные отзывы о влиянии на здоровье, многие стремящиеся похудеть интересуются, как именно этот продукт может повлиять на их талию. Ответ на этот вопрос знает eatthis.com.

По словам диетолога Лизы Янг, сыр может оказать как благоприятное, так и плохое влияние на вашу фигуру, в зависимости от того, как часто и в каких количествах вы его потребляете. Положительные стороны потребления сыра заключаются в том, что этот продукт снабжает организм белком и может способствовать снижению веса.

"Сыр является отличным источником белка, который помогает вам ощущать сытость, поэтому даже небольшое количество может оказать значительное влияние. Если вы следите за весом, выбирайте частично обезжиренные варианты", – отмечает Янг.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в одной чашке обезжиренного творога содержится около 24 граммов белка. Это отличный вариант как для завтрака, так и для перекусов в течение дня. Также можно попробовать частично обезжиренную моцареллу, содержащую около 20 граммов белка на чашку.

Янг рекомендует добавлять небольшое количество сыра в салаты или тосты, чтобы насладиться вкусом без ущерба для фигуры.

Однако чрезмерное потребление творога может иметь обратный эффект.

"Калории в сыре могут быстро накапливаться, поэтому контролируйте размер порций и старайтесь ограничить потребление до 1-2 кусочков. Сыр может способствовать набору веса, если вы потребляете его неосознанно, например, на коктейльной вечеринке или постоянно отрезая кусочек за кусочком", – предостерегает Янг. .

В качестве примера: два ломтика белого сыра содержат около 110 калорий. Это может показаться незначительным количеством, но подумайте, как часто вы добавляете творог в свои блюда. Будь то бутерброд или порция макарон, добавление сыра увеличивает общее количество калорий.

Кроме того, исследование, опубликованное в журнале Nutrients, выявило, что чрезмерное потребление молочных продуктов, в частности сыра, может привести к увеличению веса у взрослых в возрасте от 18 до 50 лет.

Янг также рекомендует избегать добавления сыра в блюда, уже содержащие другие источники белка. "Например, пропустите сыр в гамбургере или бутерброде с индейкой. Или, если в вашем салате уже есть яйца и бобы, тоже откажитесь от сыра", – заключает она.

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