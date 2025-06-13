Сжигай жир легко: домашние тренировки для начинающих

Жир на животе часто является одной из самых сложных зон для похудения, особенно для тех, кто только начинает тренироваться. Однако, даже новички могут достичь результатов, если сочетают правильные упражнения с последовательностью и здоровым образом жизни.

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Хорошо подобранные тренировки не только помогают сжигать калории, но и укрепляют мышцы кора. Издание eatthis.com опубликовало три простых комплекса упражнений, которые помогут вам избавиться от лишних сантиметров на талии.

Регулярное выполнение предложенных упражнений в сочетании со здоровым питанием и достаточным количеством воды будет способствовать уменьшению жировых отложений в области живота и поможет сформировать сильный кор. Не забывайте: стабильность и постепенность - ключ к избежанию травм и достижению долговременных результатов. Сосредоточенность и выдержка обязательно приведут вас к цели – подтянутому и здоровому животу.

1. Кардио

Кардиотренировки – один из лучших способов сжечь калории и ускорить обмен веществ. Даже простые упражнения для новичков могут активизировать сердечный ритм и дать мощный жиросжигающий эффект.

Прыжки "Джампинг Джек"

Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки опущены. Прыжком поставьте ноги в стороны, поднимая руки над головой. Возвращайтесь в исходное положение мягким приземлением. Выполняйте упражнение от 30 секунд до 1 минуты.

Бег с высоко поднятыми коленями

Станьте прямо, ноги на ширине таза. Начните быстро поднимать колени поочередно, стараясь дотянуться ими как можно выше. Работайте активно в течение 30-60 секунд.

Имитация бега на месте

Исходная позиция - ноги на ширине таза. Поднимайте одно колено вверх, одновременно касаясь его противоположным локтем. Чередуйте руки и ноги, имитируя бег на месте. Продолжительность – 30-60 секунд.

2. Укрепление мышц кора

Сильный кор не только формирует привлекательный силуэт, но и помогает бороться с жиром в области живота. Следующие упражнения направлены именно на укрепление брюшных мышц.

Планка

Примите позу планки, опершись на предплечья, локти - под плечами. Держите тело в прямой линии от головы до пяток, напрягая пресс. Начните с 20-30 секунд и постепенно увеличивайте время удержания позы.

Скручивание "велосипед"

Лягте на спину, руки за головой, колени согнуты. Поднимите лопатки и ноги. Подводите правый локоть к левому колену, одновременно выпрямляя правую ногу. Затем чередуйте: левый локоть к правому колену. Выполните 15-20 повторений на каждую сторону.

Классические обороты

Сядьте на пол, ноги согнуты в коленях, стопы на полу. Немного отклонитесь назад, спина ровная. В руках держите гантель или бутылку с водой. Поверните корпус вправо, приближая груз к полу, затем – влево. Повторите по 15-20 раз на каждую сторону.

3. Высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВИИT)

ВИИT-тренировки – эффективный способ ускорить обмен веществ и избавиться от жира, в частности в области живота. Следующий комплекс адаптирован для начинающих, но уже с первых недель дает ощутимый результат.

Бурпи

Станьте прямо, ноги на ширине бедер. Присядьте, поставив руки на пол. Выставьте ноги назад в положение планки, после чего быстро вернитесь в присед. Завершите упражнение прыжком вверх. Выполняйте в течение 30 секунд.

Альпинисты

Займите позицию планки, руки – под плечами. Начните поочередно подтягивать колени к груди, будто вы "бегаете" в этом положении. Работайте интенсивно 30-60 секунд.

Приседания с прыжком

Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Присядьте, а затем сделайте взрывной прыжок вверх. Приземлитесь мягко и сразу переходите к следующему приседанию. Повторяйте упражнение в течение 30 секунд.

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