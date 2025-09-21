Тайна 'запаха старения' раскрыта: как он возникает и что помогает от него избавиться

С возрастом организм претерпевает множество изменений, и среди них – появление характерного запаха, который трудно скрыть. Ученые долго пытались выяснить его происхождение и понять, почему даже тщательная гигиена не помогает.

Видео дня

Современные исследования доказали, что источником запаха является особое химическое вещество, которое накапливается в коже с годами. Эксперты также открыли способ, который может помочь ослабить это неприятное проявление старения. Больше об этом пишет express.co.

Хотя аромат, присущий пожилым людям, давно известен, только теперь исследования подробно объяснили его происхождение. Эксперты даже определили пищевой продукт, способный снизить интенсивность этого запаха.

В Японии, где почти треть жителей пересекла 65-летний рубеж, такое явление имеет отдельное название – карейсю. Именно оно в последние годы стало объектом серьезных научных наблюдений. В журнале Journal of Investigative Dermatology опубликовали результаты эксперимента, где анализировали образцы пота 22 людей разного возраста.

Согласно данным Daily Mail, было установлено: после 40 лет организм начинает вырабатывать больше химического вещества 2-ноненал. Его характеризуют как "неприятный аромат с оттенком прогорклого жира и травянистых нот".

Специалисты объясняют, что это соединение появляется в результате распада жиров в коже под влиянием окислительного стресса. Именно он усиливается с возрастом, что приводит не только к специфическому запаху, но и ускоряет старение кожи.

Ученые считают, что уменьшить проявления "запаха старения" можно с помощью грибов. Они содержат мощные антиоксиданты – эрготионин и спермидин, которые помогают снизить уровень 2-ноненала и нейтрализовать его действие.

Но, как отмечают эксперты, избавиться от запаха не так просто. Обычный душ или духи не дают эффекта.

Лесли Кенни, соучредитель Оксфордского проекта долголетия, предостерегает: "Одна из проблем, связанных с попытками смыть его душем, заключается в том, что 2-ноненал застревает в слоях нашей кожи, и стареющая кожа медленнее его выводит. Вы не можете замаскировать это духами. Духи просто наслаиваются поверх, придавая ему затхлый запах".

Также Кенни объяснила, что запах вызван окислением молекул кожного сала (естественного жира кожи). Именно молодое кожное сало придает младенцам приятный аромат. Но в пожилом возрасте оно окисляется и приобретает прогорклый аромат.

В завершение она подчеркнула: "Исследования показывают, что если в вашем питании не хватает антиоксидантов, то этот запах накапливается. Более того, он может сохраняться, ведь клетки кожи с возрастом обновляются гораздо медленнее".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что едят люди, которые живут более сотни лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.