Тайны рациона Дженнифер Лопес: как звезда Голливуда сохраняет форму и молодость

Дженнифер Лопес известна не только своими профессиональными достижениями, но и непреклонным подходом к здоровому образу жизни. Ее секреты поддержания формы и молодости включают строгий рацион и интенсивные тренировки.

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Звезда активно избегает обработанных продуктов, алкоголя и кофеина, предпочитая натуральные и питательные блюда. Издание eatthis.com рассказывает о том, что именно входит в ее ежедневное меню на завтрак, обед и ужин.

Личный тренер звезды Трейси Андерсон в интервью People в 2018 году сказала: "Я заставляю Джей есть очень чисто, потому что ей нужно очень хорошее топливо для всего, что она делает". В январе 2019 года Лопес и ее бывший жених Алекс Родригес решили поучаствовать в 10-дневном вызове, где не было места сахару и углеводам, что стало для них определенным испытанием.

Не менее важным элементом здорового образа жизни Джей Ло является гидратация. Ее тренер и лайф-коуч Додд Ромеро в 2019 году сообщил Us Weekly, что звезда пьет минимум семь стаканов воды в течение дня.

Завтрак

Лопес любит начинать утро с воды с лимоном, которая способствует здоровью кожи благодаря витамину С и помогает в пищеварении. Что касается завтрака, то Дженнифер часто выбирает протеиновый коктейль, состоящий из свежих ингредиентов.

"Коктейль Джей Ло включает клубнику, чернику, греческий йогурт, мед, корицу, лимонный сок и белковый порошок", – рассказала Трейси Андерсон.

Обед

"До обеда я очень голодна", – поделилась Дженнифер из Us Weekly. Она часто выбирает салат, и один из ее любимых рецептов, о котором она рассказала People, – это салат с капустой, тыквенными семенами, измельченным кесо и луком-шалотом с оливковым маслом и лимонным соком.

В общем, Дженнифер придерживается сбалансированной диеты, которая богата питательными веществами и не содержит обработанных или рафинированных продуктов, пояснила Трейси. Тренер Ромеро добавил, что Лопес пытается есть больше листовой зелени, избегая одновременно моркови и кукурузы из-за их высокого содержания сахара.

Еще один вариант салата, часто попадающего на ее обеденный стол, появился во время детоксикационной диеты: вареные яйца, огурцы, болгарский перец, грибы, лук, фарш из индейки и брюссельская капуста.

Перекусы

Как мать двоих детей и суперзвезда, Дженнифер всегда имеет при себе здоровые перекусы. "Я всегда выбираю фрукты или овощи", – сказала она People. Однако иногда ее выбор падает на белковые закуски.

По словам Ромеро, орехи – это излюбленный перекус Джей Ло, и она позволяет себе лишь небольшое количество в день.

Ужин

Дженнифер обожает проводить вечера с семьей и пытается сесть за стол до 18:30, чтобы поесть вместе с детьми. Ужин обычно состоит из нежирного белка и овощей, дополненных киноа или сложными углеводами, такими как сладкий картофель.

Ее тренер Ромеро подтвердил, что Дженнифер выбирает только натуральные продукты, получая все необходимые питательные вещества из цельных источников.

"Все продукты органичны, все продумано до мелочей, с отличным балансом белков и большим количеством питательных веществ", - добавляет Трейси Андерсон.

Основные источники белка для лопеса – белое мясо индейки, куриная грудка и говядина, выращенная травой. "Мне нравится свинина и курица, особенно по-пуэрторикански", – признается Джей Ло.

Десерт

Хотя Дженнифер очень серьезно относится к своему питанию, иногда она позволяет себе сладкое. Раз в неделю может съесть печенье или шоколадную стружку.

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