8 секретов питания от теннисиста Новака Джоковича

Новак Джокович – один из лучших теннисистов мира, и его успехи на корту, безусловно, связаны с его подходом к питанию. Известный своей безглютеновой диетой, Джокович считает, что правильное питание помогло ему добиться невероятных результатов, включая 13 титулов Большого шлема.

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Он рассказал изданию eatthis.com о своих пищевых привычках, которые дают ему энергию и помогают восстанавливаться после нагрузок. Ниже приведены 8 основных секретов его диеты, улучшающих здоровье и продуктивность.

Начните день с воды

У спортсмена есть свои утренние ритуалы. Первое, что он делает после пробуждения – выпивает стакан воды комнатной температуры. После сна тело нуждается в увлажнении.

"Это важно для запуска всех процессов в организме. Но я избегаю ледяной воды. Она заставляет организм дополнительно работать, отправляя кровь в пищеварительную систему, чтобы нагреть воду до температуры 37°C. Хотя этот процесс и сжигает несколько калорий, он замедляет пищеварение, отводя кровь от мышц", – добавляет Джокович.

Употребление меда

После приема воды спортсмен съедает две ложки меда каждый день.

"Я выбираю мед манука из Новой Зеландии. Это темный мед, полученный пчелами, питающимися деревом манука или его еще называют чайным деревом. Обнаружено, что он обладает мощными антибактериальными свойствами, которые делает его более полезным, чем обычный мед", - объясняет теннисист.

Важно понимать, что организм нуждается в природном сахаре, особенно фруктозе, которая есть во фруктах, овощах и меде. От обработанного сахара, который есть в шоколаде или газированных напитках, спортсмен пытается удерживаться, потому что он может дать быстрый, но не устойчивый "выход" энергии, который впоследствии сменится истощением.

Power Bowl на завтрак

После утренних упражнений Джокович обычно готовит завтрак. Он состоит из "Power Bowl" – обычной миски, заполненной следующими ингредиентами:

Безглютеновые мюсли или овсянка

Горстка орехов (миндаль, грецкие орехи, арахис)

Семена подсолнечника или тыквы

Фрукты (банан, ягоды)

Кокосовое масло

Рисовое молоко, миндальное молоко или кокосовая вода

Второй завтрак

"Если после первой порции Power Bowl я чувствую, что не наелся, я подожду 20 минут и съем немного поджаренного безглютенового хлеба с тунцом и авокадо", – рассказывает теннисист.

Углеводы на обед

На обед Джокович обычно готовит безглютеновые макароны с овощами. Часто использует киноа или гречку для пасты. Овощи могут быть разными – от руколы до помидоров, брокколи, цветной капусты, стручковой фасоли и моркови. Подаёт их с макаронами, оливковым маслом и солью.

"В дни матчей я добавляю к обеду белки, чтобы подготовиться к физическим нагрузкам", – добавляет он.

Питье во время тренировки

В ходе тренировок спортсмен пьет энергетические напитки с экстрактом фруктозы. Они позволяют восстановить запасы энергии и содержат важные электролиты, магний, кальций, селен и витамин С. Магний и кальций помогают в работе сердца и предотвращают судороги.

Перекус между сетами

Теннисист рассказывает, что перед матчем, когда нужно быстро прибавить энергии, он съедает энергетический гель с кофеином. Во время матча ест сухофрукты, в том числе финики, а также чайную ложку меда. Все его перекусы снабжены фруктозой.

Ужин с белками

Ужин теннисиста – это всегда белок. По его словам, это обычно стейк, курица или лосось. Продукты должны быть органическими.

"Я запекаю мясо или готовлю его на гриле, а рыбу – на пару. Сочетаю их с овощами на пару или нутом и чечевицей", – заключает Джокович.

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