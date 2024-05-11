Тайны солевых ванн: какая польза от такой релаксации

Многие любят использовать соль для ванны. Это не просто приятный способ расслабиться – использование соли в ванне имеет давнюю историю и научно обоснованные преимущества для здоровья.

Теплая расслабляющая ванна может быть вашим ежедневным ритуалом для восстановления энергии и снятия стресса. OBOZ.UA рассказывает о главных причинах, почему соляная ванна полезна для организма.

Расслабление

Прием соляной ванны оказывает влияние на ваши мышцы, которые расслабляются после напряжения. Это также снимает боли в мышцах. Это объясняется тем, что соль содержит многочисленные питательные вещества, такие как магний и сульфат. При использовании следует добавить 2 столовые ложки соли в теплую воду и хорошо перемешать до растворения. Затем добавьте смесь в тёплую ванну и замочите минимум на 10 минут.

Иммунитет

Для предотвращения различных заболеваний необходимо регулярное использование соли для ванн. Это усиливает противовоспалительную реакцию в нашем организме, ведь магний, присутствующий в солях, помогает восстановить энергию организма, что, в свою очередь, уменьшает усталость. Для уменьшения воспаления, боли в теле и отеков рекомендуется принимать соляную ванну по крайней мере в течение 15 минут два или три раза в неделю.

Сон

Для того чтобы успокоить наш разум и тело пригодится магний. Однако в случае дефицита этого элемента ощущается снижение уровня серотонина, что, в свою очередь, влияет на сон и аппетит. На улучшение настроения и отладки сна влияет магний, содержащийся в солях. Следует знать, что регулярное добавление соли для ванн также уменьшает бессонницу.

Кожа

Для того чтобы сделать кожу здоровой и мягкой, используйте английскую соль. Ведь она помогает отшелушивать мертвую кожу и удалять загрязнения. Рекомендуется делать скраб из соли, смешав ее с водой. Смесь нанести на лицо легкими круговыми движениями и оставить на 10 минут, после чего смыть.

Ноги

Замачивание ног в соленой воде снимает зуд и быстрее заживляет ноги. Кроме того, соль помогает устранять грибковые инфекции, смягчать трещины на пятках и помогает удалить занозы. Регулярное использование соли Эпсома помогает лечить инфекцию микоза стопы и вросшего ногтя.

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