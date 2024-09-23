Танцевальная терапия: как танцы помогают бороться с депрессией

Танцевальные движения – это не только способ самовыражения, но и путь к исцелению и развитию стратегий управления стрессом. Программы, объединяющие физическую активность и творчество, могут быть особенно полезны, ведь они предлагают альтернативы тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Движение имеет много преимуществ, в том числе снижение стресса и воспаления. Большинство нашей коммуникации невербальная, а травматические воспоминания часто сохраняются в невербальных частях мозга. Поэтому использование движения для выражения эмоций вполне логично, отмечает eatthis.com.

Сессии танцевальной и двигательной терапии способствуют развитию творческих способностей и адаптации, что улучшает когнитивную гибкость и саморегуляцию. Это особенно важно, поскольку ранние переживания формируют наше здоровье во взрослом возрасте. Наши исследования показали, что танцевальная терапия может восполнить эти пробелы. быть дополнением к уже существующим услугам и доступным вариантом в школах и общинах, обучая детей навыкам преодоления стресса", – говорит нейробиолог Лана Руволо Грассер.

Действительно ли это работает?

Многочисленные исследования подтверждают, что танцевальная терапия способствует развитию чувства собственного достоинства, улучшает эмоциональное регулирование и помогает преодолевать трудности. Как и йога, она фокусируется на дыхательных практиках, активирующих блуждающий нерв. Эту технику эксперты называют "суперсилой", ведь она помогает детям успокоиться, активируя физиологические реакции на стресс.

Анализ 23 клинических исследований показал, что танцевальная терапия является эффективной для детей, взрослых и пожилых людей с различными симптомами. Особенно она уменьшает тревожность.

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