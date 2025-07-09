Тарелка тренера: что они едят каждый день, чтобы быть в форме

Ежедневный рацион тренеров – это источник вдохновения для всех, кто стремится вести здоровый образ жизни. Они выбирают блюда не только по вкусу, но и по пользе для организма.

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Продукты, которые они потребляют ежедневно, богаты питательными веществами, укрепляют иммунитет и поддерживают энергию в течение дня. Издание eatthis.com рассказывает о пяти любимых продуктах, которые помогают тренерам оставаться в отличной форме.

1. Брокколи

Хотя брокколи не всегда нравится всем, этот овощ – настоящий кладезь пользы. Его можно вкусно приготовить, а польза – впечатляет. Брокколи содержит широкий спектр минералов и витаминов: кальций, цинк, железо, калий, фосфор, ниацин, рибофлавин, а также витамины A, B6, B12, D, E и K.

Кроме того, в брокколи присутствует сульфорафан – соединение, которое, согласно исследованиям, может положительно влиять на здоровье при диабете, остеоартрите, шизофрении и даже помогать в борьбе с раком.

Энтони Дж. Юнг, специалист по силовым тренировкам, рассказывает: "Я один из тех чудаков, кто действительно любит брокколи, поэтому стараюсь употреблять их как можно чаще – из-за богатого содержания витаминов и минералов".

2. Шпинат

Этот зеленый листовой овощ – настоящий суперфуд, который любят тренеры за его питательность и универсальность. Шпинат содержит много железа, кальция и клетчатки, а благодаря нейтральному вкусу легко сочетается с различными блюдами.

"Это моя любимая зелень, потому что в ней много железа, кальция и клетчатки. Его очень просто добавлять в любое блюдо – он не имеет сильного вкуса. Можно класть в смузи или горячие блюда", – рассказывает фитнес-инструктор Джеки Смит.

Шпинат низкокалорийный, увлажняет организм, помогает уменьшить аппетит, поддерживает иммунитет и является отличным способом пополнить запасы железа.

3. Черника

Черника – это не только вкусный продукт, но и мощный союзник в борьбе с лишним весом. Исследования показывают, что ежедневное потребление этой ягоды способствует уменьшению общей массы тела и количества жира в организме. К тому же она снижает риск развития диабета.

"Это моя любимая ягода для завтрака или перекуса. В ней много антиоксидантов и мало сахара", – добавляет Смит.

4. Ореховое масло

Не забудьте добавить в свой рацион ореховую пасту – от арахисовой до миндальной или кешью. Эти виды масел являются не только вкусными, но и очень полезными.

Ореховое масло богато белком и клетчаткой, которые надолго обеспечивают чувство сытости, а также содержит большое количество антиоксидантов и микроэлементов. Оно прекрасно подходит для полезного перекуса или как дополнение к завтраку.

"Ореховое масло – это еще один источник растительного белка и полезных жиров. Его легко добавлять в смузи, каши, тосты, вафли или блины, чтобы сделать блюдо более питательным и сбалансированным", – объясняет Смит.

5. Авокадо

Если вы любите тосты с авокадо или добавляете его в смузи – вы уже на пути к здоровому питанию. Исследование, проведенное при участии нескольких ведущих американских университетов, подтвердило: ежедневное потребление одного авокадо помогает снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), не вызывая при этом увеличения массы тела.

Джоан Сабате, профессор Школы общественного здоровья Университета Лома Линда, комментирует: "Это положительный результат, поскольку дополнительные калории из авокадо не привели к росту жира на животе или изменений в общей массе тела, зато способствовали снижению уровня холестерина".

Смит также высоко оценивает этот плод: "Авокадо – это отличный источник полезных жиров и клетчатки. Они надолго оставляют ощущение сытости и добавляют энергии – особенно, если вы придерживаетесь растительного питания", – отмечает она.

Эти пять продуктов – это не просто ежедневная еда для тренеров, а проверенные временем инструменты для поддержания энергии, здоровья и физической формы. Вдохновляйтесь и попробуйте добавить их в свой рацион уже сегодня.

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