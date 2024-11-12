Теннис, йога и домашние блюда: секреты молодости и счастливой жизни Джорджа Клуни

Джордж Клуни – настоящий пример того, как можно наслаждаться жизнью даже после 60 лет. Известный актер, режиссер и семьянин нашел секрет гармонии, сочетая спорт, здоровое питание и крепкие семейные ценности.

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В 61 год он не только поддерживает отличную физическую форму, но и чувствует себя по-настоящему счастливым. Что именно помогает ему оставаться активной и довольной жизнью, рассказывает eatthis.com.

"Ежедневно я просто чувствую себя невероятно счастливым. У меня сложилась отличная карьера. Я нашел идеального партнера. Иногда в жизни все происходит не по расписанию, но ты встречаешь того человека, с которым должен быть", – поделился актер из The Hollywood Reporter .

Теннис и бикрам-йога помогают ему держать себя в форме

Актер увлекается бикрам-йогой (это практика в отапливаемой комнате, способствующая детоксикации организма) и любит играть в теннис. Недавно папарацци заметили, как он вместе с женой Амаль шел на теннисные корты в Лаглио, Италия.

Ранее актер увлекался баскетболом, однако со временем перешел на теннис.

Домашняя еда – секрет его хорошего настроения

Что касается еды, то в семье Клуни действительно знают, что такое вкусные блюда, ведь готовить для них умеет персональный шеф-повар из озера Комо, Вивиани Фрицци. Еженедельно Джордж и Амаль наслаждаются домашней пиццей. По словам Фрицци, их любимый вариант – маргарита с руколой. Актер также увлекается песто из ньокки, суши, ризотто, ливанской и индийской кухнями, которые шеф готовит с непревзойденным мастерством.

Встреча с Амаль полностью изменила его жизнь

До встречи с Амаль Джордж Клуни не чувствовал, что в его жизни чего-то не хватает. Он рассказывает GQ: "Я всегда думал: я никогда не женюсь, у меня не будет детей. Моя жизнь уже заполнена замечательными друзьями и работой". Но знакомство с Амалью все изменило. Он осознал: "На самом деле в моей жизни было огромное пустое пространство".

Актер вспоминает интервью для CBS: "Очень быстро я понял, что хочу провести остальную свою жизнь с Амаль". И теперь, уже через восемь лет брака, Джордж Клуни, бывший завидный холостяк, счастливо женат и наслаждается семейной жизнью.

Крепкие семейные ценности и веселые будни Клуни

В семье Клуни особое внимание уделяют семейным традициям. Джордж и Амаль наслаждаются общими обедами и долгими разговорами, а также проводят время со своими очаровательными близнецами Эллой и Александром. Актер с гордостью рассказывает: "Наши дети замечательные. Они всегда веселы и шутят. Они даже уже пишут свои первые слова на итальянском и английском", – признается Клуни.

Джордж Клуни с теплотой вспоминает типичные утренники в их доме. Он говорит, что для него нет ничего приятнее, чем слушать пение детей на итальянском языке во время приготовления завтрака. "Я сделал правильный выбор, когда выбрал Амаль. Мы с ней каждую ночь ужинаем вместе, и наши разговоры не прекращаются. Мы по-настоящему счастливы и довольны своей жизнью", – делится актер в разговоре с Mirror.

Совершенно очевидно, что Джордж Клуни – не только талантливый актер, но и любящий мужчина и отец, умеющий наслаждаться каждым мгновением жизни.

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