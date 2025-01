Терияки: побочный эффект и реакция тела на регулярное употребление соуса

Соус терияки - это популярный продукт японской кухни, который придает глазурь для мяса, рыбы, овощей и тофу. Однако он может содержать много сахара и соли, что следует учитывать при его регулярном потреблении.

Видео дня

Слишком большое количество терияки в рационе может влиять на уровень натрия и калорий, а потому если вам трудно от него отказаться, лучше выбирать версии с меньшим содержанием соли и сахара. Что стоит знать о соусе терияки и как он влияет на здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Чрезмерное поступление натрия

Соус терияки, как и многие другие соусы, содержит большое количество соли из-за соевого соуса и добавленной соли в своем составе. Одна столовая ложка такого соуса содержит около 689 мг натрия, что приближает вас к половине рекомендуемой суточной нормы (2300 мг). Потребление чрезмерного количества натрия может привести к повышению артериального давления и увеличению риска сердечных заболеваний и инсультов. Стоит внимательно контролировать количество соуса для сохранения здоровья.

Обострение синдрома раздраженного кишечника

Если у вас есть синдром раздраженного кишечника (СРК), соус терияки может ухудшить положение. Это связано с употреблением продуктов, богатых FODMAP, таких, как чеснок и лук. Они могут вызвать боль в животе, диарею или запор, а также газы и вздутие. Если у вас есть эти проблемы, старайтесь избегать таких ингредиентов.

Увеличение количества сахара в крови

Слишком много сахара из таких продуктов, как мед, сиропы или соусы, может заменить полезную пищу в рационе. Кроме того, сахар содержится не только в десертах, но и во многих завтраках, напитках и соусах, а потому стоит внимательно читать этикетки. Например, соус терияки содержит до 8 г сахара на столовую ложку, количество которого трудно контролировать. Учтите, что для большинства взрослых рекомендуется ограничить потребление до 50 г сахара в день.

Временная нормализация расстройства пищеварения

Имбирь, часто встречающийся в соусе терияки, может помочь при расстройстве желудка, уменьшая боль и тошноту. Обратите внимание на соус, в составе которого в начале списка есть имбирь, однако не полагайтесь на соус как постоянное средство. Лучше обратитесь к врачу при длительных проблемах с пищеварением.

Постепенное увеличение веса

Соус терияки — это обработанный продукт, который содержит мало натуральных ингредиентов и может способствовать увеличению веса при чрезмерном употреблении. Он содержит от 15 до 45 калорий на столовую ложку, что может накапливаться из-за регулярного использования. Чрезмерное употребление соусов, как и другие мелкие пищевые привычки, может привести к постепенному увеличению веса, а потому важно следить за калорийностью продуктов и сбалансировать их с другими продуктами.

Ранее OBOZ.UA рассказал, от каких соусов в рационе следует отказаться.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.