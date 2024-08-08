Типичные ошибки мужчин: как добиться эффективных результатов во время тренировки

Мечта многих мужчин – иметь подтянутый пресс и спортивное тело. Однако после многочисленных часов в тренажерном зале результат не соответствует ожиданиям.

Почему же, несмотря на все усилия, вес не уменьшается, а живот остается? Оказывается, чрезмерная тренировка может иметь противоположный эффект. Это подчеркивает издание eatthis.com.

Понять, что действительно работает, а что нет, может быть тяжело. Ведущие фитнес-эксперты объясняют самые распространенные ошибки в попытках мужчин достичь плоского живота.

Сбалансированная тренировка

Упражнения могут не дать желаемого результата, если ваш пресс покрыт слоем жира.

"Многие люди надеются, что упражнения на пресс сожгут жир, покрывающий их мышцы", – говорит мастер-тренер Кента Секи. Однако тело не выбирает, из каких частей оно будет брать энергию для сжигания жира, оно использует ресурсы из всех частей тела. Чтобы достичь плоского живота, следует сочетать кардиотренирование с общими упражнениями для всего тела и поддерживать сбалансированную диету. Упражнения для пресса полезны, но не делайте их единственным фокусом вашей тренировки.

Не останавливайтесь на полпути

Для достижения плоского живота требуется время и терпение. Быстрые результаты маловероятны и могут разочаровать. Запаситесь терпением и сосредоточьтесь на долговременных усилиях для достижения успеха.

"Участки тела, которые накапливают больше жира, обычно последние, где вы заметите изменения", – замечает доктор философии Эдвард Джаковский.

Чередуйте упражнения

Оптимальный режим тренировок включает как кардиотренировку, так и силовые упражнения. Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) эффективно сжигают калории, помогая уменьшить жир на животе, тогда как тренировки с сопротивлением увеличивают мышечную массу, что способствует сжиганию больше калорий. Чередование между HIIT и силовыми тренировками обеспечит комплексный подход к достижению плоского живота.

Оптимальное количество тренировок

Меньше может быть лучше, особенно когда речь идет о физических упражнениях. Чрезмерные тренировки могут повысить уровень кортизола, что окажет негативное влияние на ваш организм.

"Оптимальное количество физических упражнений способствует мышечному росту и ускорению метаболизма", - объясняет Бачеллиери. Вашему телу требуется отдых и восстановление после тренировок. Рекомендуется ограничить занятия до четырех 1-часовых тренировок в неделю для достижения наилучших результатов.

Разнообразные упражнения

Тело быстро адаптируется к рутинным нагрузкам, что может привести к застою в прогрессе. Включение различных типов движений в тренировку повысит функциональность и поможет добиться желаемых результатов, задействуя мышцы и стимулируя разум.

"Я всегда рекомендую своим клиентам выполнять как линейные, так и трехмерные движения", - объясняет бывший фитнес-менеджер Брендон Шучард.

Отсутствие чрезмерной сосредоточенности

Сильная сосредоточенность на достижении плоского живота может повлечь за собой стресс, который негативно повлияет на ваш организм. Тревога повышает уровень кортизола, что приводит к накоплению жира, особенно в области живота.

"Упражняйте дыхательные упражнения, делайте пять глубоких вдохов животом, вдыхая в течение пяти секунд и выдыхая на десятый, это поможет вам успокоиться", – советует доктор философии Эдвард Джаковский.

Умение расслабляться и управлять эмоциями поможет оставаться на правильном пути и добиваться результатов без лишнего стресса.

Включайте упражнения для поперечной мышцы живота

Часто люди сосредотачиваются на разгибании и приседаниях, чтобы улучшить пресс, но эти упражнения больше ориентированы на верхнюю часть пресса. Включайте упражнения для нижней части пресса, такие как подъем ног, планки или кранчи на велосипеде, чтобы достичь желаемого результата.

Не забывайте о тренировке ног

Многие сосредотачиваются на груди, бицепсах и печати, игнорируя ноги. Когда вы тренируете ноги, вы активизируете большие мышечные группы, что способствует сжиганию калорий и повышает уровень тестостерона. Это эффективный способ добиться плоского живота.

"Тренировка ног важна для сжигания калорий и выработки гормонов", – отмечает Секи.

Слушайте свое тело

Тренировки могут быть не только физическим, но и эмоциональным процессом. Важно отдавать себе отчет в своих эмоциях во время фитнес-занятий.

"Найдите эмоциональную связь с вашими фитнес-целями. Спросите себя: Почему это меня беспокоит? и обратите внимание на эмоции, проходящие в вашем теле, когда смотрите на себя в зеркало. Примите свои эмоции и используйте их как мотивацию для достижения успеха", – советует Шучард.

Важность достаточного сна

Недостаточный сон может препятствовать достижению ваших целей в похудении.

"Во время сна организм производит гормоны роста, способствующие потере жира и восстановлению мышц", – говорит Секи.

Сон также регулирует аппетит и метаболизм. Недостаток сна увеличивает уровень кортизола, что может замедлить метаболизм и привести к скоплению жира на животике. Для похудения требуется качественный сон, поэтому сделайте все возможное, чтобы расслабиться, держите комнату темной и прохладной и полностью выключите телефон.

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