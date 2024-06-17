Точно есть на вашей кухне: что добавить к кофе для улучшения вкуса

Многие люди каждый день пьют кофе. И часто к напитку могут добавлять разные добавки, которые нивелируют его пользу. Речь идет об ароматизированных сливках, различных сиропах, содержащих сахар и калории.

Об этом сообщили в health. Эксперты подчеркнули, что подобные добавки к кофе могут негативно повлиять на уровень сахара в крови и вес. Однако есть полезные добавки, которые вы точно сможете найти на своей кухне.

Что добавить к кофе:

Корица

Эта приправа имеет пряный вкус, который хорошо сочетается с насыщенным и горьким кофе. Более того, корица способствует здоровому уровню сахара в крови, а потому полезна для людей с диабетом.

Она также содержит антиоксидантные и противовоспалительные соединения, которые могут поддержать общее состояние здоровья, уменьшить воспаление и усилить естественную антиоксидантную защиту организма.

Какао

Какао содержит много питательных веществ, он обладает насыщенным вкусом. В частности, он является одним из лучших источников флавоноидов, которые могут снизить воспаление, защитить от клеточных повреждений и поддержать сердечно-сосудистую функцию.

Также какао богаты питательными веществами, необходимыми для регуляции артериального давления, речь идет о магнии и калии.

Имбирь

Имбирь содержит более 100 активных соединений, обладающих оздоровительными свойствами. Потребление этого ингредиента может положительно повлиять на уровень сахара в крови и АД, при этом уменьшая воспаление в организме. Регулярное употребление имбиря может снизить риск воспалительных заболеваний, а именно диабета второго типа, болезни сердца и некоторых видов рака.

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