Том Брэди в свои 46 имеет лучшую форму, чем в молодые годы: в чем секрет звезды

То, чего Том Брэди добился в футбольном мире, впечатляет. Как известно, Брэди – семикратный чемпион Супербоула и самый титулованный игрок в американском футболе за всю историю. Еще в свои 40 лет пять раз становился MVP Супербоулу и трижды лучшим игроком чемпионата.

Благодаря Алексу Герреро, личному тренеру Брэди, защитник полностью изменил свой образ жизни. Но, пожалуй, самым важным изменением является соблюдение так называемой "передовой" противовоспалительной диеты. Об этом сообщает eatthis.com.

Диета состоит из большого количества полностью натуральных и цельных продуктов. Брэди исключил из своего рациона такую пищу как обработанные продукты, сахар, рафинированные углеводы, глютен, молочные продукты и грибы. Он также рекомендует избежать потребления пасленовых овощей, вызывающих воспаление (например, помидоры, перец и картофель), йодированной соли, кофеина и алкоголя. Некоторые диетологи считают, что пасленированные продукты вредны, потому что в своем составе имеют алкалоид под названием соланин. Употребление этих продуктов не только поможет быстрее восстановить мышцы после тренировки, но заставит ваше тело бороться с нежелательным набором веса.

Шоколад

Футболист особенно любит шоколадное мороженое из авокадо. Исследователи из Университета штата Луизиана утверждают, что микробы в нашем кишечнике превращают шоколад в противовоспалительные вещества, подавляющие гены, ответственные за резистентность к инсулину и воспалению. Темный шоколад с высоким содержанием какао может быть лучшим выбором, поскольку содержит меньше сахара и больше полезных антиоксидантов.

Клубника

Сочетание шоколада с красными ягодами усиливает его противовоспалительные свойства. Добавление продуктов, богатых полифенольными антиоксидантами, способствует более быстрой ферментации пробиотиков, что уменьшает воспаление и вес. Клубника также богата витамином С и ресвератролом, которые снимают воспаление.

Брокколи

Благодаря высокому содержанию глюкозинолатов, брокколи уменьшает выработку провоспалительных медиаторов на генетическом уровне. Глюкозинолаты содержатся во всех крестоцветных овощах, но самые сильные антираковые свойства брокколи. Кроме того, брокколи богат витамином К, который помогает регулировать воспалительные процессы в организме.

Бульон

Питательные вещества в куриных или говяжьих костях исчезают во время процесса варки, и единственным полезным веществом является глюкозамин. Кроме того, бульон полон количеством противовоспалительных аминокислот (таких как глицин и пролин). Достаточный уровень расщепленного желатина поможет вашим кишечным микробам выполнять свою работу и восстановить слизистую кишечника.

Шпинат

Шпинат богат каротиноидами и витаминами С, Е и К. Этот продукт является лучшим средством для защиты организма от противовоспалительных цитокинов. Если вы не любите зелень, попробуйте изменить мнение, добавив шпинат в утреннюю полосу. Это обеспечит ваш организм минералами и витаминами на целый день.

Яблоки

Есть яблоки полезно, ведь именно они являются отличным пробиотиком и лекарством против воспаления и аллергии. Согласно исследованию, яблочная кожура содержит в среднем 10 мг кверцетина – противовоспалительного антиоксиданта, что повышает выносливость, поглощает свободные радикалы и подавляет процессы воспаления.

Свекла

Цвет свеклы происходит от беталаиновых пигментов, обладающих мощным антиоксидантным, противовоспалительным и химиопрофилактическим действием.

Авокадо

Авокадо как источник мононенасыщенных жиров способствует улучшению уровня холестерина и уменьшению риска сердечных заболеваний. Содержит много питательных веществ, в частности витамин K, C, B5, B6 и E, а еще калий, даже в большем количестве, чем бананы.

Цельное зерно

Бреди никогда не употребляет белую муку. Рафинирование зерна значительно снижает уровень клетчатки и витамины группы В. В животе клетчатка превращается в бутират – жирную кислоту, которая выключает противовоспалительные процессы и инсулинорезистентность.

Лимон

Как и многие другие цитрусовые, лимон богат витамином С – витамином-антиоксидантом, который также играет важную роль в синтезе коллагена. Цитрус содержит белок, который помогает восстановить работу кишечника и является отличным источником фитонутриентов, борющихся с воспалением.

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