Топ-10 продуктов с высоким содержанием железа

Когда вы сообщаете своему врачу, что чувствуете усталость, вялость или слабость, он может автоматически проверить ваш уровень железа, чтобы убедиться, что у вас достаточно этого минерала в организме.

Это объясняется тем, что если вы не получаете достаточно железа регулярно, ваши эритроциты фактически становятся меньше, а это значит, что ваша кровь не сможет переносить регулярное количество кислорода из легких в другие части вашего тела. Это может привести к железодефицитной анемии, что приведет к истощению и слабости организма. К счастью, есть много продуктов с высоким содержанием железа, которые можно добавить в свой рацион, пишет Eat This Not That.

Устрицы

Известные многим как афродизиак из-за высокого содержания цинка устрицы также богаты железом и покрывают 43% вашей суточной нормы только с 3 унциями. Возьмите немного белого вина и любимую начинку из устриц, таких как уксус или острый соус, и съешьте этого наполненного железом мулоска.

Говяжья печень

Говядина — лучший выбор, когда речь идет о продуктах животного происхождения, содержащих гемовое железо, но печень содержит больше железа, чем большинство других частей коровьего. Если вы когда-нибудь ели говяжью печень, то, возможно, заметили, что у нее есть немного "железный" привкус — и это имеет смысл, когда вы узнаете, что порция этого органа обеспечивает более 30% вашей суточной нормы этого питательного вещества.

Семена кунжута

Семена кунжута дают вам почти 30% вашей суточной нормы железа на 1/4 стакана, а также белок, клетчатку, калий и селен — питательное вещество, необходимое для работы щитовидной железы, формирования ДНК и защиты от повреждения окислительным стрессом.

Обогащенные витаминами рисовые хлопья

В зависимости от приобретаемой марки хлопья могут быть как здоровым, так и нездоровым способом начать свой день. Если вы съедите миску сладких хлопьев, содержащих мало питательных веществ или витаминов или совсем не содержащих их, вы можете остаться голодными еще до обеда. Однако многие крупы на рынке обогащены, то есть к ним добавлены определенные витамины и минералы. Средняя чашка обогащенной рисовой хлопья содержит более 4 миллиграммов железа, что составляет 24% вашей суточной нормы.

Черные бобы

Черные бобы являются одними из самых полезных растительных продуктов, которые можно добавить в свой рацион. Они не только содержат много железа, но и обеспечивают почти 10 г белка и 7 граммов клетчатки на порцию.

Белая фасоль

Белая фасоль, как и каннеллини и темная фасоль, богаты железом продуктами, которые также являются отличным источником растительного белка и клетчатки, с 10 г белка и 6 г клетчатки на половину порции. Включите в свой рацион белую фасоль в супы, салат из белой фасоли или бобовые соусы, чтобы увеличить потребление железа.

Красная фасоль

Кроме значительной дозы железа на порцию, фасоль также содержит 10 г белка и 11 г клетчатки, а также обеспечивает полезное количество таких питательных веществ, как кальций, калий и магний. Эта фасоль прекрасно подходит к салату, супу или подается с рисом или киноа.

Лимская фасоль

Лимская фасоль имеет высокое содержание железа (19% вашей суточной нормы на порцию), но также полная белка, клетчатки и кальция, а также содержит 33% вашей суточной нормы калия.

Тофу

Тофу является отличным вариантом растительного белка для тех, кто хочет избегать мяса, поскольку содержит примерно 21 грамм на 1/2 стакана, и это один из немногих растительных белков, который считается полноценным, то есть содержит все девять основных белков. аминокислоты, необходимые вашему организму для синтеза белка.

Чечевица

Чечевица является еще одним полезным растительным источником белка, клетчатки и железа. Однако, хотя тофу считается полноценным белком, чечевица является "неполноценной", то есть в ней отсутствуют некоторые из девяти незаменимых аминокислот.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как повысить уровень железа в организме.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.