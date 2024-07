Топ-10 вещей, которые следует делать для себя, чтобы быть здоровыми и красиво выглядеть

Уход за своим телом и душой – это гармоническая формула, которая обеспечит вам счастливую жизнь. Когда человек доволен своим телом и при этом хорошо ладит с сердцем и душой, это уже крепкая основа для гармонии с самим собой и окружающими.

Начинайте день с полосы

Сначала утром выключите будильник, примите душ, а затем подойдите к блендеру. Приготовление домашней полосы, сжигающей жир, на завтрак – отличный способ полностью компенсировать чрезмерный восторг на День благодарения.

Налегайте на перец чили

Известно, что огненный капсаицин (соединение, оказывающее перцу эффект) может ускорить метаболизм, но неострый перец также имеет потенциал сжигания жира, согласно исследованию, представленному на недавней встрече Experimental Biology. Они содержат природное химическое вещество под названием дигидрокапсиат (DCT). Участники исследования, которые ели больше DCT, почувствовали ускорение метаболизма почти вдвое больше, чем в группе плацебо.

Работайте стоя

Немного быстрой математики: в идеале мы все спим около восьми часов в сутки. Большинство людей проводят еще семь-десять часов, сидя за рабочим столом. Это означает, что большинство из нас проводит подавляющее большинство своего времени, сидя. Одно британское исследование показало, что стоя на работе сжигается на 50 калорий больше часа, чем сидя. Подумайте об этом: если вы стоите всего три часа своего дня, за один год вы потратите более 30 000 лишних калорий, что составляет примерно 8 фунтов жира!

Ешьте дома или контролируйте себя в ресторанах

"Обедая вне дома, заказывайте две закуски вместо закуски и первого блюда", – говорит диетолог Эми Шапиро, MS, RD, CDN, основатель Real Nutrition NYC. "Это мгновенный контроль порций, и обычно закуски в целом легче".

Откажитесь от диетических газированных напитков

Исследование, опубликованное в журнале Trends in Endocrinology & Metabolism , показывает, что искусственно подслащенные напитки могут нарушить нормальную метаболическую реакцию организма на сахар, фактически повышая аппетит! Диетические напитки все чаще связывают с увеличением веса, метаболическим синдромом и многими другими заболеваниями.

Следите за количеством выпитого вина

Вино содержит 120 калорий в 5 унций. Это легко не заметить, особенно когда вы веселитесь и вино течет. Но после нескольких обильных порций вы употребили более 400 калорий — и это без учета ужина! "Сократите до одной порции 5 унций в день или сократите общее потребление на 25%, и вы увидите, как свалится несколько фунтов", - говорит Шапиро.

Перекусывайте миндалем

Согласно исследованию, опубликованному в Американском журнале физиологии, эндокринологии и метаболизма, орехи богаты аминокислотой L-аргинин, которая на самом деле может помочь вам сжигать больше жира и углеводов во время тренировок.

Ешьте трижды в день

В бодибилдинге утверждается, что вы должны есть каждые несколько часов, чтобы поддерживать мышцы питанием и обмен веществ на высоком уровне. Но не сбрасывайте со счетов потенциал похудания трех квадратов в день. Исследование, опубликованное в журнале Hepatology, поставило две группы мужчин на диету для набора веса. Одна группа ела трижды небольшими порциями с перекусами между ними, в то время как вторая группа ела такое же количество калорий в три раза. Хотя обе группы набрали вес, исследователи обнаружили, что жир на животе — опасный вид, повышающий риск сердечно-сосудистых заболеваний — увеличился только в часто евшей группе.

Ешьте бананы

Скромный банан — это, пожалуй, менее провозглашенный основной продукт супермаркета, суперпродукт, который больше ассоциируется с детьми, обезьянами и комедийными куклами, чем со стальными вырезами живота. Но это может помочь вам похудеть, снизить вздутие живота и увеличить энергию.

Больше смейтесь

Сезон отпусков – весело провести время с друзьями и семьей и, возможно, посмеяться. Это хорошо для возвращения в форму. Согласно исследованию, опубликованному в International Journal of Obesity, искренний смех может привести к увеличению базовых затрат энергии и частоте сердечных сокращений в состоянии покоя на 10-20%. Это означает, что 10-15 минутный смех может сжечь от 40 до 170 калорий.

