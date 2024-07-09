Топ-4 лучшие овощи для сияющей и молодой кожи
Старение может быть неизбежным, но есть способы помочь вашей коже выглядеть молодой с помощью правильного питания. На самом деле наша кожа – это орган, постоянно регенерирующий и выращивающий новые клетки. Выбирая здоровое питание, вы можете действительно улучшить здоровье вашей кожи со временем.
Одним из лучших питательных веществ для улучшения здоровья кожи и предотвращения старения являются витамин С, витамин А, цинк и антиоксиданты. Узнайте, какие овощи имеют самое высокое содержание питательных веществ для здоровья кожи, предлагает Eat This Not That.
Болгарский перец
Болгарский перец богат витаминами А и С. Один из богатейших источников витамина С, красный болгарский перец содержит почти 170% рекомендуемой ежедневной нормы витамина С.
Получение достаточного количества витамина С способствует выработке коллагена, компоненту создания нового здорового слоя кожи. Нарежьте их на закуску и окуните в хумус или цацики для сытной закуски.
Брокколи
Апельсины известны своим содержанием витамина С, но полстакана брокколи на самом деле содержит его больше, чем большинство цитрусовых. Брокколи также являются источником цинка и лютеина, способствующих здоровью кожи.
Цинк является антиоксидантом, который помогает нашей коже заживать от повреждений, включая солнечные. Лютеин – это тип каротиноида, как и витамин А, который помогает повысить эластичность кожи и защищает от вредного воздействия солнца.
Помидоры
Помидоры – это золотая жила питательных веществ, причем витамин С и ликопин являются наиболее насыщенными питательными веществами в томатах. Независимо от того, приобретаете ли вы их консервированными или свежими, помидоры являются источником этого витамина, который улучшает кожу.
Фиолетовая капуста
Этот яркий овощ насыщен антиоксидантами и витаминами для здоровья. Фиолетовая капуста содержит витамины А, С и антоцианы, являющиеся антиоксидантами, которые могут улучшить здоровье кожи после УФ-лучей.
Стакан фиолетовой капусты содержит более 50% рекомендуемой суточной нормы витамина С. Без достаточного количества витамина С производство коллагена в организме уменьшится. Коллаген отвечает за фактор эластичности нашей кожи, благодаря чему наша кожа выглядит рыхлой и может способствовать более молодому виду.
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