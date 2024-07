Топ-4 упражнения, чтобы избавиться от жира на животе

Выполнение упражнений для пресса укрепит мышцы вашего тела, а также ускорит приток крови в средний отдел. Когда вы станете стройнее, вы заметите эстетические изменения от регулярных тренировок.

Если вы хотите побыстрее снизить жир на животе, вот упражнения, которые вы можете включить в свои еженедельные тренировки, пишет Eat This Not That.

V-образная поза

Начните это упражнение, лежа на спине, положив руки над головой и полностью вытянув ноги. Прижмите поперек земли и начните движение, подняв ноги прямо вверх и потянувшись руками к ногам. Сильно прогнитесь в верхней части, затем опуститесь под контролем в исходное положение. Выполните от 10 до 15 повторений.

"Альпинист"

Начните упражнение "Альпинист" с перекрестным телом, приняв положение для отжима, полностью вытянув ноги и разместив плечи на одной линии с запястьями. Держите сердцевину напряженной, возьмите одно колено и проведите им до противоположного локтя, сгибая косые мышцы мышцы в конце. Поверните ногу в положение для отжима, прежде чем повторить это другой ногой. Чередуйте вперед и назад, сохраняя напряжение внутри все время. Выполните 10 повторений для каждой ноги.

Подъемы ног над гантелями

Начните эти подъемы ног, положив перед собой гантель (или приподнятый маркер). Выпрямив ноги вместе, поднимите ее на несколько дюймов от земли, а затем поднимите над гантелью. Поднимите ноги вперед и назад, сохраняя напряжение в теле все время. Выполните от 10 до 15 повторений по каждой стороне.

"Бонан"

Для удержания полого тела лягте ровно на спину, вытянув руки над головой, а ноги вытяните вместе. Прижавшись поясницей к полу, слегка свернитесь калачиком, приподнимая ноги и руки над воздухом. Ваше тело должно быть в форме банана.

Обязательно держите напряжение в мышцах тела все время и старайтесь не компенсировать излишне нижнюю часть спины. Вы можете восстановить упражнение, поднимая ноги и руки выше, пока не хватит сил опустить его. Задержитесь на 20-30 секунд.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как накачать пресс после 50-ти.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.