Топ-5 хитрых способов сжечь калории во время работы

Если вы работаете полный рабочий день, то у вас, скорее всего, нет возможности посещать свои любимые занятия по фитнесу или какие-либо другие активности.

Издание Eat This Not That обратилось к Тиму Лю, CSCS, онлайн-тренеру по фитнесу и питанию, который поделился несколькими скрытыми способами сжигания калорий во время работы.

Перерыв на несколько отжиманий

Нет времени на спорт? Без проблем. Лю советует делать перерыв между встречами в течение дня, чтобы выполнять несколько приседаний и отжиманий на рабочем месте.

Совершайте телефонные звонки на улице во время прогулки

Когда придет время для телефонных звонков, наденьте кеды, возьмите наушники и прогуляйтесь по улице. Вы можете достаточно быстро заняться повседневными шагами, занимаясь делами, и будете чувствовать себя достаточно успешно. Кроме того, свежий воздух даст вам невероятный заряд энергии и готовность заняться следующей задачей.

Заполните любую 10-минутную паузу "микротренировкой"

Лю рекомендует делать 10-минутную тренировку, особенно в напряженные дни.

Секрет состоит в том, чтобы выполнять высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) в короткий промежуток времени. Вы не только сожжете много калорий, но и снизите вероятность сердечных заболеваний, повысите артериальное давление и уменьшите висцеральный жир.

Сделайте выпады, чтобы добраться до другой комнаты или автомобиля

Каждый раз, когда вам нужно пойти в другую комнату – или даже в машину, чтобы поехать на работу – выполняйте выпады, чтобы добраться туда. Лю также рекомендует парковать свой автомобиль вдали от офиса. Это действительно надежный способ получить дополнительные шаги, в дополнение к тому, чтобы подняться по лестнице, когда это возможно, а не лифтом.

Сидения на фитболе

По словам Лю, есть несколько достаточно легких движений, чтобы сесть с помощью стойкого кресла-мяча. Они могут включать приседания на стулья, удержание в упорах и разгибание планки.

