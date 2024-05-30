Как отказаться от вредной пищи: инструкция, которая поможет улучшить питание
В некоторых случаях вредная пища может составлять около 50% ежедневного потребления калорий. Ее регулярное употребление может иметь негативные последствия для здоровья человека.
Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что рацион с высоким содержанием нездоровой пищи может быть связан с ожирением, повышением уровня сахара в крови, депрессией, болезнью сердца и определенными видами рака.
Как сократить потребление вредной пищи:
Готовьте еду дома
Домашняя еда может уменьшить зависимость человека от полуфабрикатов. Согласно исследованиям, люди, которые готовят дома, имеют более качественное питание. Также это приводит к более низким показателям ожирения.
Предпочитайте белок
Согласно исследованиям, увеличение потребления белка может помочь сократить перекусы и предотвратить переедание. Более того, белок может уменьшить тяжу до сладостей и фаст-фуда.
Не ограничивайте потребление калорий
Пропуск пищи может увеличить тягу и количество перекусов.
Выбирайте сытные продукты
Вредная пища содержит много калорий, но мало питательных веществ. В то время как белок и клетчатка важны для ощущения сытости.
Высыпайтесь
Недостаток сна может оказать негативное влияние на выбор пищи. В частности, это может увеличить общее потребление калорий, перекусов и тяги к продуктам с высоким содержанием углеводов и жиров.
Контролируйте стресс
Стресс оказывает влияние на физическое и психическое здоровье, в том числе и на выбор пищи. Хронический стресс способствует повышению тяги к вредным продуктам.
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