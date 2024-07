Топ-5 лучших листовых овощей для уменьшения жира на животе и замедления старения

Включение правильных продуктов в свой рацион может творить чудеса как с вашей талией, так и с внешностью. Хотя эксперты не смогли точно определить, как замедлить старение, текущие исследования показывают, что продукты, богатые антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами могут играть определенную роль в том, чтобы помочь вам выглядеть и чувствовать себя моложе.

Обогащенная клетчаткой, витаминами, антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами, листовая зелень является отличным дополнением к вашему ежедневному режиму питания, поскольку она может способствовать потере жира на животе, а также помогает сохранить молодость, пишет Eat This Not That.

Шпинат

Благодаря многим преимуществам для здоровья, связанным с потреблением шпината, диетологи продолжают рекламировать этот овощ как эффективный естественный способ выглядеть моложе, оставаясь на шаг впереди жира в животе.

"Шпинат прекрасно помогает не только избавиться от жира на животе, но и может помочь вашей коже выглядеть здоровее и младше", - говорит Джесси Федер, RDN, CPT, My Crohns and Colitis Team.

Кале

Если вам нужна листовая зелень, которая гарантированно сохранит вас сытыми и улучшит внешний вид благодаря свойствам, предотвращающим старение, вы не ошибетесь с капустой. Прекрасный способ избежать чрезмерного голода, который может привести к расширению живота, этот удивительный овощ отлично подходит для поддержания вашего общего здоровья.

Кресс-салат

Подобно листовой капусте, кресс-салат обогащен питательными веществами, и употребление достаточного количества этого низкокалорийного салата может насытить вас, не увеличивая количество жира на животе.

Монгольд

У мангольда есть секретное оружие, которое делает его единственным в своем роде.

Швейцарский мангольд богат бета-каротином, действующим как антиоксидант в организме. Попадая туда, он превращается в витамин А для роста и обновления кожи.

Руккола

Если вам нужно быстро приготовить салат, который поможет сохранить бодрость, молодость и подтянуть талию, не экономьте на рукколе.

Руккола содержит такие питательные вещества как калий, кальций и магний. Кроме высокого содержания витаминов С, А и фолиевой кислоты, руккола являются отличным источником антиоксидантов и каротиноидов. Она также содержит глюкозинолаты, природные соединения, ответственные за горьковатый вкус рукколы и могут помочь снизить риск рака.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие овощи и фрукты можно есть без шкурки без проблем для здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.