Топ 5 упражнений для облегчения синдрома запястного канала

Туннельный синдром, синдром сдавления нерва или туннельная невропатия - это синдром, возникающий из-за сдавливания срединного нерва в запястье, что может вызвать боль, онемение и слабость в пальцах и руке. Синдром запястного канала (КТС) может быть изнурительным и распространенным неврологическим расстройством, мешающим жить полноценной жизнью и влияющим на производительность.

Что провоцирует такое состояние и какие упражнения и растяжка могут помочь облегчить его симптомы?

О синдроме запястного канала

Синдром запястного канала - это медицинское состояние, что возникает, когда срединный нерв в запястье сжимается, что может послужить причиной онемения, покалывания, слабости и боли в пальцах. Причинами могут быть повторяющиеся движения, использование вибрирующих инструментов или травмы. Это состояние может затруднить повседневное пользование рукой, особенно если вы часто работаете за компьютером, пишете или шьете.

В некоторых случаях, чтобы облегчить боль стоит остановить активность или просто выполнить определенный комплекс упражнений на растяжку. Это позволит облегчить синдром и вернуться к привычной активности.

Лучшие упражнения и активность, снимающие симптомы

Разгибание запястья. Чтобы выполнить упражнение, держите руку перед собой и согните запястье, как при жесте "стоп".

Сгибание запястья. Положите руку перед собой ладонью вниз и согните запястье так, чтобы пальцы указывали на пол. Легко потяните поражённую руку другой рукой, чтобы почувствовать растяжение, удерживая это положение 10-30 секунд. Повторяйте упражнение несколько раз в день.

Обратные завитки на запястье. Для этого упражнения используйте небольшой вес, держа предплечье на столе так, чтобы рука свисала с края. Сгибайте запястье, приподнимая вес, а затем опускайте, выполняя 3 подхода по 8-12 повторений.

Тряска. Попытайтесь просто потрясти руками в воздухе, как будто вы пытаетесь их вытереть. Это простое упражнение может быстро облегчить симптомы синдрома запястного канала.

Упражнения на скольжение нервов и сухожилий. Такие упражнения могут улучшить подвижность. Однако перед их выполнением следует проконсультироваться с эрготерапевтом. Это поможет избежать неправильного выполнения упражнений и возможных осложнений.

