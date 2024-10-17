Топ-6 орехов с высоким содержанием белка для здорового рациона

Если вы ищете полезный перекус или хотите обогатить свое питание белком, орехи – это отличный вариант. Однако если вы нацелены на максимальное потребление белка, важно знать, какие орехи наиболее питательны.

Видео дня

Издание eatthis.com обратилось к диетологу Дестине Муди, которая поделилась советами по выбору лучших белковых орехов и советами по их применению.

Орехи являются отличным источником растительного белка, а также богаты витаминами, минералами и клетчаткой. По данным исследований, их включение в рацион помогает повысить уровень сытости, способствует контролю веса, а также улучшить контроль уровня сахара в крови и снизить риск развития инсулинорезистентности. Особенно полезны они для тех, кто активно тренируется или стремится увеличить мышечную массу, ведь содержащийся в орехах растительный белок стимулирует синтез мышечных белков.

Орехи могут быть отличным дополнением к вашим блюдам – их можно использовать для перекусов, добавлять в салаты, выпечки или как ингредиент в приготовлении различных блюд.

Арахис

Хотя технически арахис относится к бобовым, он является одним из лучших источников белка среди всех орехов. Его можно употреблять в виде арахисового масла, жареного арахиса или использовать для приготовления соусов.

"Арахис содержит наибольшее количество белка среди всех орехов. Кроме того, он является хорошим источником магния, помогающего поддерживать уровень сахара в крови. Поскольку некоторые орехи могут быть дорогими, арахис является одним из самых доступных по цене", – отмечает Муди.

Миндаль

Одна порция миндаля (28 г) содержит около 6 г белка и 164 калории. Миндаль является отличным источником витамина Е, клетчатки и необходимых минералов, таких как магний. Его можно добавлять к завтракам, йогуртам или употреблять в качестве перекуса.

"Миндаль богат витамином Е, который является мощным антиоксидантом, помогающим снизить уровень свободных радикалов и уменьшить воспалительные процессы в организме. Он также способствует снижению холестерина и подходит для тех, кто стремится похудеть из-за его более низкого содержания жира", - говорит Муди.

Фисташки

Эти ярко зеленые орехи имеют около 6 г белка и 159 калорий на порцию. Они богаты клетчаткой, полезными жирами и антиоксидантами, такими как флавоноиды и антоцианы, обладающие противовоспалительными свойствами.

"Фисташки содержат все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может производить самостоятельно и должен получать из пищи. Фисташки в скорлупе также могут быть полезны для контроля веса, поскольку их труднее съесть слишком быстро", – говорит Муди.

Кешью

Один из самых вкусных орехов, кешью содержит 5 г белка и 157 калорий на порцию. Его кремовая текстура и легкий сладковатый вкус делают его популярным ингредиентом в сладких и соленых блюдах.

"Кешью содержит большое количество меди, что способствует здоровью костей и сердечно-сосудистой системы. Исследования также показывают, что жареный кешью может иметь более высокий уровень антиоксидантов", - отмечает Муди.

Фундук

Фундук обеспечивает около 4 г белка и 178 калорий в порцию. Хотя он часто используется в сладких блюдах, он также содержит важные питательные вещества, включая антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением.

"Фундук может быть более известен как ингредиент для шоколадных изделий, но он также богат белком и здоровыми жирами", – говорит Муди.

Грецкие орехи

Эти орехи содержат 4 г белка и 180 калорий в порцию. Они известны своим содержанием омега-3 жирных кислот, способствующих укреплению сердечно-сосудистой системы.

"Волоские орехи содержат наибольшее количество жира среди всех орехов. Хотя их следует употреблять умеренно, важно помнить, что омега-3 жирные кислоты способствуют здоровью сердца и мозга", – отмечает Муди.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие продукты содержат витамин А.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.