Топ-7 важных советов по похудению для молодых мам

Если у вас маленький ребенок, у вас может не хватать времени или умственной энергии на ежедневные кардио-тренировки или тренировки с отягощениями или не быть лишних средств, чтобы тратить их на лучшие органические продукты.

Тем не менее есть много вещей, которые вы можете реально сделать, чтобы ускорить потерю веса. Вот 7 полезных советов для молодых родителей, стремящихся похудеть, пишет Eat This Not That.

Не бойтесь становиться на весы

После родов в организме происходит много гормональных изменений, которые могут повлечь за собой колебания веса и эмоций. Для некоторых подняться на весы в это время, в сущности, означает приступ паники. Диетолог предупреждает, что переутомление и стресс из-за веса могут быть контрпродуктивными для похудения и помешать вам сбросить килограммы. Поэтому если боитесь стать на весы, используйте одежду в качестве индикатора.

Минимизируйте влияние стресса

опечаленные родители могут попытаться включить некоторые виды деятельности для уменьшения стресса, например пятиминутную медитацию ежедневно, и любым возможным способом вернуться к приятным занятиям, таким как ужин, общение с друзьями – это действительно может помочь в снижении веса.

Будьте положительным примером для подражания

Еда, которую вы решите есть на глазах вашего ребенка, очень вероятно, сформирует его тело и восприятие на всю жизнь. Научитесь правильному питанию у зарегистрированного диетолога и создайте атмосферу здоровья на дому.

Не ешьте детскую еду

Многие родители совершают ошибку, пробуя еду, готовя ее для своего ребенка. Это ложный путь.

Пейте воду

Вода играет ключевую роль почти во всех функциях организма и она насыщает вас, поэтому вы, как правило, едите меньше, что способствует похудению.

Также заметьте, что достаточное количество воды особенно важно для кормящих матерей, поскольку количество грудного молока напрямую зависит от количества воды, которую вы потребляете.

Кормите ребенка грудью

Грудное вскармливание не только дает значительные преимущества для здоровья матерей, оно может быть огромной помощью для похудения. "Во время грудного вскармливания выделяется около 400-700 калорий в день (по данным Американской ассоциации беременных), что может помочь в потере веса, набранного во время беременности", - говорит Таня Цукерброт, MS, RD, и основатель F-Factor Diet.

Составьте план

Чтобы наладить и восстановить порядок в жизни, начните с правильного питания. Найдите время, чтобы спланировать, что и когда вы собираетесь есть.

